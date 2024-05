Tra pochi giorni sarà disponibile un gatto da costruire con mattoncini Lego

Dal 1° giugno sarà possibile acquistare un gatto da costruire con tanti mattoncini Lego. Il set, venduto al costo di 99,99 euro, frutto di una selezione Lego Ideas, quindi pensato e progettato da un fan e votato dagli utenti, poi commercializzato dopo la fase di review prevista dalla società

Un gatto anallergico che sicuramente non rovinerà divani e tappeti: è quello che propone la Lego, con un set composto da 1710 mattoncini per 32 cm di altezza, frutto di una selezione Lego Ideas, quindi pensato e progettato da un fan e votato dagli utenti, poi commercializzato dopo la fase di review prevista dalla società. Il prodotto sarà disponibile dal prossimo 1° giugno ad un costo di 99,99 euro.

Il set, Gatto Tuxedo LEGO® Ideas, è molto “versatile”: il gatto può essere infatti costruito con la bocca aperta o chiusa, si può ruotare la testa e regolare le orecchie, le zampe e la coda ottenendo diverse pose.

A chi non piace un gatto come animale domestico? Quindi chi non vorrebbe un gatto LEGO? – scriveva l’autore Damian Andres sulla pagina di promozione dell’idea, sulla quale sono stati raccolti i 10.000 voti richiesti per la review – La mia idea era quella di progettare un gatto Lego realistico e dettagliato

L’idea è nata, come ci si poteva aspettare, dalla passione dell’autore per i gatti. Come racconta lui stesso, tutto è iniziato con un gatto nero che costruito in precedenza e proposto come Lego Ideas, ma senza grande successo. Il progetto è stato quindi modificato in un felino molto più dettagliato e sviluppato in un periodo di diversi mesi.

Per prima cosa ho disegnato le gambe, poi la parte superiore e inferiore del corpo e infine la testa, che per me è stata la sfida più grande. Ho progettato molti prototipi per trovare la forma migliore. Da tempo cercavo un metodo per rappresentare gli occhi: volevo farli sembrare molto reali. Un grande vantaggio è che ho dei gatti a casa, così posso misurare e confrontare ancora e ancora

E ora eccolo in vendita. Voi lo comprereste?

Fonti: Lego / Damian Andres/Instagram

