Festa della Repubblica, musei aperti gratuitamente per il 2 giugno

Ingresso libero nei luoghi della cultura italiani per celebrare il 2 giugno

I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente nella giornata del 2 giugno. Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha infatti annunciato la decisione di aprire gratuitamente i musei e i parchi archeologici statali in occasione della Festa della Repubblica quale gesto significativo per promuovere l’accessibilità alla cultura e celebrare una giornata dall’alto valore simbolico per la Nazione.

Si tratta di una iniziativa che si inserisce nell’ambito della già consolidata #domenicalmuseo, che prevede dodici giornate l’anno di ingresso gratuito nei musei statali, e aggiunge tre nuove date di accesso libero: oltre al 25 aprile e domani 2 giugno, in programma anche il 4 novembre, giorno della Festa delle Forze Armate.

Una scelta attraverso la quale vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell’Italia. Ho voluto fortemente aprire gratuitamente i nostri siti museali in giornate dall’alto valore simbolico come il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre, dichiara Sangiuliano.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.