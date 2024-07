Fernando Botero, la mostra imperdibile dell’anno (con i più famosi capolavori dell’amatissimo artista colombiano)

Palazzo Bonaparte a Roma ospita una mostra su Fernando Botero: dal 17 settembre 2024 al 19 gennaio 2025 sarà possibile osservare da vicino le opere del grande maestro colombiano.

Dal 17 settembre 2024 al 19 gennaio 2025 Palazzo Bonaparte a Roma ospita una straordinaria mostra dedicata a Fernando Botero, l’amatissimo artista colombiano recentemente scomparso. L’evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’inconfondibile mondo di Botero, attraverso un’esposizione che raccoglie dipinti, acquerelli, sculture e perfino alcune opere inedite. La mostra di Palazzo Bonaparte è la più completa interamente dedicata a Botero che sia mai stata realizzata a Roma, \ un vero e proprio viaggio nell’universo creativo di uno degli artisti più riconoscibili e influenti del nostro tempo.

L’universo femminile e la tridimensionalità di Botero

Le opere di Botero sono celebri per le figure generosamente rotonde, che occupano lo spazio con una presenza tridimensionale e cromaticamente vivace. Le dimensioni medie e grandi delle opere esposte a Palazzo Bonaparte sottolineano la sontuosa rotondità del suo universo femminile, un tema ricorrente e profondamente iconico nella sua produzione artistica. Tuttavia, le figure di Botero non sono semplicemente rappresentazioni di una sensualità o di un’estetica naïf: al contrario, esse trasmettono un’ambiguità iperrealista intrisa di influenze sudamericane, che dà come risultato un contrasto affascinante e complesso.

Omaggi ai grandi maestri della storia dell’arte

La mostra non si limita alla presentazione delle opere originali di Botero, ma include anche le sue versioni di celebri capolavori della storia dell’arte. Gli omaggi a Velázquez, la Fornarina di Raffaello, il celebre dittico dei Montefeltro di Piero della Francesca, e i ritratti borghesi di Rubens e van Eyck sono solo alcuni degli esempi presenti nell’esposizione. Le reinterpretazioni evidenziano l’ammirazione di Botero per i grandi maestri del passato, mentre infondono le loro opere con il suo inconfondibile stile volumetrico e il suo approccio unico alla forma e al colore.

Temi classici: il circo e la corrida

I temi del circo e della corrida sono altrettanto centrali nell’opera di Botero, e la mostra a Palazzo Bonaparte dedica ampio spazio a tali rappresentazioni. Attraverso i suoi dipinti, Botero cattura l’energia, la tensione e il dramma di questi eventi, pur mantenendo la sua caratteristica enfasi sulle forme rotonde e sui colori intensi. Il circo, popolato da artisti eccentrici ed in continua evoluzione, e la corrida, caratterizzata da una coreografia dinamica, sono esplorati con una sensibilità che va oltre la superficie e che riesce ad offrire una visione profondamente umana e a volte ironica di queste tradizioni.

La sperimentazione tecnica degli ultimi anni

Un’intera sala della mostra è dedicata alla più recente sperimentazione tecnica di Botero, che dal 2019 aveva iniziato a dipingere con gli acquerelli su tela. Quest’ultime opere rappresentano un’evoluzione significativa nel suo percorso artistico, caratterizzate da una leggerezza e una trasparenza che contrastano con la solida materialità dei suoi lavori precedenti. Gli acquerelli su tela di Botero sono quasi diafani, e attraverso questa delicata tecnica, l’artista affronta i temi a lui più familiari con un nuovo approccio, offrendo una prospettiva fresca e raffinata sulle sue figure più iconiche e rappresentative.

Un’opportunità imperdibile

La mostra dedicata a Fernando Botero a Palazzo Bonaparte rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti dell’arte e per chiunque voglia avvicinarsi all’opera di uno degli artisti più amati e riconosciuti a livello internazionale. La varietà delle opere esposte, che spazia dai dipinti alle sculture, dagli acquerelli alle reinterpretazioni di grandi capolavori, offre una panoramica completa e affascinante del mondo di Botero, un maestro capace di creare un universo artistico unico, popolato da figure che, pur nella loro esagerata rotondità, comunicano una profondità emotiva e un’ironia sottilmente critica.

Informazioni utili

Palazzo Bonaparte si trova a Piazza Venezia 5, a Roma, ed osserva i seguenti orari:

Da lunedì a giovedì 9.00 – 19.30

Venerdì, sabato e domenica 9.00 – 21.00

Nota: la biglietteria e l’ingresso chiudono un’ora prima dell’orario di chiusura indicato.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

Biglietto intero: 18,50€

Biglietti ridotti: da 9,50€ a 17,50€, inclusi diritti di prevendita

È possibile acquistare anche biglietti che includono un’audioguida, ritirabile all’ingresso dell’evento.

Per maggiori informazioni, ecco il sito dell’evento.

