“Dove è nato Totoro”; arriva il libro illustrato che racconta il mondo di uno dei personaggi iconici dello Studio Ghibli

“Dove è nato Totoro” ripercorre la storia di Totoro, rivelando come il paesaggio naturale abbia influenzato la creazione del celebre personaggio animato

A settembre, Mondadori pubblicherà in Italia “Dove è nato Totoro”, un libro che esplora il magico mondo di uno dei personaggi più iconici dello Studio Ghibli, Totoro. Questo volume, che trae ispirazione dalle colline Sayama nella prefettura di Saitama, in Giappone, rivela come il paesaggio naturale abbia influenzato la creazione del celebre personaggio animato.

Il libro è basato su “Totoro no Umareta Tokoro”, un’opera pubblicata nel 2019 dallo Studio Ghibli e curato da Gianmaria Tammaro, con traduzione di Asuka Ozumi. La pubblicazione è arricchita da fotografie, disegni e illustrazioni che offrono uno sguardo approfondito sull’origine di Totoro.

Hayao Miyazaki, il genio creativo dietro il personaggio, è stato intervistato per il libro e ha condiviso dettagli su come le foreste dei colli Sayama, situate nei pressi di Tokorozawa, abbiano ispirato l’ambientazione del film “Il mio vicino Totoro”, uscito nel 1988.

Ci sono anche bozzetti preliminari dei personaggi

Il libro non si limita a celebrare il personaggio di Totoro ma si avventura anche nella descrizione della natura che ha influenzato la sua creazione. Le illustrazioni di Miyazaki e i disegni della moglie Akemi offrono una rappresentazione poetica e visivamente accattivante di come la bellezza dei boschi e il ciclo delle stagioni abbiano plasmato l’immaginario del regista.

I lettori troveranno anche bozzetti preliminari dei personaggi, datati 1975, che rivelano l’evoluzione delle idee di Miyazaki nel corso degli anni. Toshio Suzuki, un noto produttore dello Studio Ghibli, contribuisce al libro con fotografie che guidano il lettore attraverso le aree naturali che hanno ispirato il film.

Il volume si propone non solo come un tributo all’arte di Miyazaki ma anche come un invito a riscoprire la magia della natura attraverso una lente nuova e incantata. “Dove è nato Totoro” sarà disponibile in Italia al prezzo di 19 euro (si può già ordinare online a questo link) e rappresenta un’occasione imperdibile per i fan di Miyazaki e per tutti coloro che amano l’arte e la natura. Con questo libro, è possibile esplorare la connessione profonda tra il mondo reale e l’immaginario creato dal maestro dell’animazione.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: