Dot Art: origini della misteriosa ‘arte a punti’ degli aborigeni australiani e alcune idee da cui trarre spunto

La Dot Art, ovvero “l’arte a punti”, è una delle forme d’arte più diffuse tra gli aborigeni australiani, originariamente impiegata nei disegni tracciati sulla sabbia e in tempi più moderni trasposta sulla tela.

Oltre che mezzo di espressione creativa, la pittura a punti è profondamente intrecciata con la cultura, la storia, la spiritualità del popolo aborigeno. Si tratta pertanto di un’arte impregnata di sacralità, ricca di significati simbolici, storie e informazioni camuffate proprio tra i puntini.

L’arte aborigena cela infatti più livelli di significato e e il più profondo di essi include conoscenze specifiche e spirituali che solo in pochi detengono.

Questa stessa tecnica, così indecifrabile, a quanto pare serviva a proteggere la conoscenza culturale aborigena dagli estranei o dai non iniziati.

Dot Art: come sperimentarla insieme ai bambini

Se volete far conoscere questa forma d’arte ai bambini, cogliendo l’occasione per insegnare loro le sue origini e il suo significato, ecco alcuni suggerimenti per aiutarli a muovere i primi passi.



Vi consigliamo di partire da un semplice foglio bianco o colorato disegnandovi sopra la sagoma del soggetto che volete riprodurre.

Procuratevi uncinetti di legno di varia misura e intingete la base piatta nelle tempere di colori diversi, quindi premetela sul foglio (in modo leggero) per tracciare il corrispondente puntino.

Riempite tutto il soggetto con diversi colori finché non otterrete un risultato soddisfacente.

Al posto delle tempere potete usare anche i pennarelli.

La tecnica a puntini è spesso utilizzata anche per dipingere i mandala su diversi supporti.





FONTI: artark

