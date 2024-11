Dog Photography Awards 2024: le foto dedicate ai cani più belle del mondo

Sono una più bella dell'altra le fotografie premiate in questa edizione del prestigioso concorso fotografico dedicato ai cani. Scopriamo i vincitori delle diverse categorie in gara

Tra i concorsi fotografici dedicati agli animali ce n’è uno che si distingue per simpatia, è il contest fondato da Audrey Bellot e Claudio Piccoli, che ruota intorno a un solo animale: il cane.

Anche quest’anno i Dog Photography Awards hanno ricevuto migliaia di candidature da tutto il mondo e dopo una lunga e accurata scrematura, la giuria ha decretato i vincitori di questa quarta edizione.

Specifichiamo che le categorie in gara erano cinque, Portrait, Action, Studio, Dogs & People e Documentary, e per ognuna di esse sono stati assegnati diversi premi.

Iniziamo con una sbirciatina nella categoria “Portrait” dove troviamo, al primissimo posto, un pastore “Kooki” pronto a scattare in aria per afferrare un frisbee lanciato dalla proprietaria. L’immagine, scattata in prossimità di un museo, è di Rhea Nellen.