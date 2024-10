Questi dipinti murali peruviani ci mostrano quanto le donne avessero grande potere nelle civiltà antiche

I dipinti murali a Pañamarca, nella regione di Ancash in Perù, mostrano l’importanza del potere femminile nella civiltà Mochica ritraendo una donna in una posizione di autorità

Una recente scoperta archeologica a Pañamarca, nella regione di Ancash in Perù, ha messo in luce nuove informazioni sull’importanza del potere femminile nella civiltà Mochica, vissuta tra il 350 e l’850 d.C. Gli archeologi hanno trovato un trono di adobe accompagnato da una serie di dipinti murali che raffigurano una donna in una posizione di autorità, circondata da uomini che le offrono doni.

Questa figura, interpretata come una possibile sacerdotessa, rappresenta un aspetto significativo della gerarchia sociale Mochica, mostrando che le donne potevano detenere un grande potere in questa antica società. I dipinti murali scoperti mostrano dettagli importanti: la donna appare incoronata, sollevando una coppa, mentre riceve offerte da uomini in processione.

L’archeologa Jessica Ortiz Zevallos, direttrice del progetto, ha sottolineato l’importanza di questa scena, evidenziando che riflette un ruolo di grande prestigio per la figura femminile all’interno della cultura Mochica. Inoltre il team ha scoperto un laboratorio femminile dove le donne erano impegnate in attività tessili come filare e tessere, lavori fondamentali nella cultura materiale della civiltà.

🚨🚨 Espectaculares descubrimientos en el norte de PerúArqueólogos descubren salas hipóstilas antiguas en Pañamarca,… Posted by PRIA Paisajes Arqueológicos de Pañamarca on Wednesday, September 25, 2024

Rinvenuta anche una stanza per osservare cerimonie e rituali

Un’altra scoperta rilevante è la cosiddetta “Stanza dei Serpenti Intrecciati“, decorata con pilastri che mostrano figure ibride, combinando elementi umani e serpenti. Questa stanza, situata in una posizione strategica sopra una piazza, sembra essere stata utilizzata per osservare cerimonie e rituali e ha subìto numerose ristrutturazioni nel corso dei secoli. L’archeologo José Antonio Ochatoma Cabrera ha spiegato che questo spazio forniva una vista privilegiata per osservare gli eventi che si svolgevano al di sotto, simile a un palco in un teatro.

La scoperta a Pañamarca è particolarmente importante non solo per ciò che rivela sulla cultura Mochica, ma anche per come espande la nostra comprensione del ruolo delle donne nelle società antiche. Mentre continuano gli studi su questa figura femminile – che potrebbe essere una sacerdotessa o addirittura una divinità – il sito di Pañamarca offre una finestra unica su una civiltà complessa e stratificata, dove le donne potevano occupare posizioni di potere e prestigio.

La conservazione di questi dipinti murali è cruciale, dato che le pitture sono molto fragili. Attualmente non sono accessibili al pubblico per proteggerle dal deterioramento e il team di archeologi sta lavorando alla loro documentazione e conservazione, utilizzando sia tecniche tradizionali sia strumenti digitali avanzati.

Pintura de una mujer entronizada hablando con un hombre-pájaro, en un pilar junto al trono descubierto dentro de la Sala… Posted by PRIA Paisajes Arqueológicos de Pañamarca on Saturday, September 28, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Pañamarca Digital

Ti potrebbe interessare anche: