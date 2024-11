Nel 2025 aprirà un museo interamente dedicato a David Bowie, a Londra sale con oltre 90mila oggetti legati al Duca Bianco

Dal 13 settembre 2025 gli appassionati del leggendario David Bowie potranno visitare un museo interamente dedicato a lui. Il David Bowie Centre sarà allestito presso il Victoria & Albert Museum di Londra, che già ospita una collezione dedicata al Duca Bianco

David Bowie avrà un museo tutto suo: il 13 settembre 2025 aprirà il David Bowie Centre, che sarà allestito presso il Victoria & Albert Museum di Londra, che già ospita una collezione dedicata all’immenso artista.

All’anagrafe David Robert Jones, il leggendario Duca Bianco avrebbe compiuto 77 anni lo scorso 8 gennaio, ma purtroppo ci ha lasciati il 10 gennaio 2016. La sua incredibile carriera esplose negli anni ’70, durante i quali conquistò tutto il mondo, fino ad essere incoronato dalla BBC come il più grande artista del XX secolo.

Come riporta il portale dell’artista David Bowie Italia, il Victoria & Albert Museum ha annunciato ufficialmente che il 13 settembre 2025 aprirà le porte il David Bowie Centre presso il V&A East Storehouse, definendo quel momento

un evento che segna un momento storico nella conservazione del patrimonio culturale contemporaneo

L’annuncio è stato dato durante un recente evento stampa a Londra, nel corso del quale si è parlato di spazi espositivi che accoglieranno più di 90 mila oggetti legati all’artista, ma anche di sale interattive, in particolare strutturato in tre zone distinte:

zona I: ospiterà esposizioni di dimensioni contenute , che racconterà storie specifiche con oggetti selezionati;

, che racconterà storie specifiche con oggetti selezionati; zona II: sarà dedicata a installazioni audiovisive dedicate ai momenti più significativi della carriera dell’artista;

dedicate ai momenti più significativi della carriera dell’artista; zona III: sarà uno spazio di studio dove i visitatori potranno esplorare l’archivio in autonomia, sulla base dei propri interessi e delle proprie curiosità

L’archivio non è una semplice collezione di memorabilia, ma un vero e proprio viaggio attraverso il processo creativo di un artista che ha ridefinito i confini tra musica, arte visiva, moda e performance

Attesissimi i famosissimi costumi dell’era Ziggy Stardust così come i manoscritti originali di canzoni che hanno fatto la storia del rock, come Fame (1975), Heroes (1977) e Ashes to Ashes (1980).

Noi non vediamo l’ora di vederlo!

