Dal museo alla strada: il progetto di urban art che porta i capolavori dell’arte classica sui muri delle città

Siamo abituati ad ammirare le opere d'arte classiche nei musei, ma cosa accadrebbe se uscissero in strada? A portarle sui muri delle città di tutto il mondo ci ha pensato Julien de Casabianca, lanciando un progetto partecipativo davvero originale

Da Londra a Barcellona, da Chicago a Roma, i grandi (e piccoli) capolavori dell’arte classica stanno uscendo dai musei per mostrarsi all’aria aperta. A portarli in strada è l’artista e regista Julien de Casabianca, che nel 2015 ha lanciato un progetto artistico davvero originale.

Casabianca fotografa i protagonisti di opere d’arte custodite nei musei, li stampa e incolla le riproduzioni (in formato gigante) sugli edifici delle metropoli del mondo. L’obiettivo? Rendere l’arte accessibile a tutti, riqualificando nel contempo spazi urbani degradati.

L’innovativo progetto di urban art, chiamato “Outings project”, si è ampliato di anno in anno diffondendosi in moltissime città, anche perché coinvolge in prima persona tutti noi, invitandoci a imitare l’operato di Casabianca. E quindi a fotografare le opere custodite nei musei, a stampare i protagonisti e ad attaccarli sui muri delle città.

Dopo aver installato le immagini all’aperto, l’artista le fotografa e gli scatti diventano a loro volta opere d’arte, vendute in edizione limitata o esposte in mostre. E sono diversi i musei che hanno aderito all’iniziativa, invitando i visitatori a partecipare al progetto.

Un’idea insolita e realmente partecipativa.

