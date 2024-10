Da Monet a Matisse, le più belle mostre da non perdere in Italia in questo autunno 2024

Se siete appassionati d'arte, questo articolo fa decisamente al caso vostro: ecco alcune delle mostre più interessanti che potremo visitare durante l'autunno 2024

L’autunno 2024 si preannuncia ricco di eventi culturali in tutta Italia, con una serie di mostre che promettono di catturare l’attenzione degli amanti dell’arte, dall’arte classica a quella contemporanea. Di seguito, ecco una selezione delle esposizioni più attese.

Etruschi. Artisti e artigiani, Bolzano

La mostra “Etruschi. Artisti e Artigiani”, ospitata a Bologna, esplora l’abilità artistica e tecnica della civiltà etrusca, mettendo in luce la produzione di oggetti d’arte e artigianato. L’esposizione presenta opere che evidenziano il talento degli artigiani etruschi, tra cui ceramiche, gioielli e sculture, mostrando l’influenza di questa cultura nell’antichità. La mostra offre un affascinante viaggio attraverso la storia e l’arte di uno dei popoli più raffinati dell’Italia pre-romana.

Dove: Centro Trevi-Trevilab, Bolzano

Quando: 24 ottobre 2024 – 2 febbraio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Berthe Morisot. Pittrice impressionista, Torino

La mostra “Berthe Morisot. Pittrice impressionista” alla GAM di Torino (16 ottobre 2024 – 9 marzo 2025) celebra la figura di Berthe Morisot, l’unica fondatrice donna dell’Impressionismo, con circa 50 opere. La mostra, curata da Maria Teresa Benedetti e Giulia Perin, offre uno sguardo sulla sua rappresentazione delicata della natura e della fragilità della vita. Stefano Arienti arricchisce l’esposizione con un’installazione che crea un dialogo artistico con l’ambiente storico.

Dove: Galleria Arte Moderna, Torino

Quando: 16 ottobre 2024 – 9 marzo 2025

Qui per maggiori informazioni.

Cyprien Gaillard. Retinal Rivalry, Torino

La mostra Retinal Rivalry di Cyprien Gaillard alle OGR Torino, inaugurata il 27 ottobre 2023, esplora il concetto di conflitto visivo e la percezione umana attraverso opere video e installazioni. Gaillard, artista franco-tedesco, combina architettura, natura e cultura visiva, mettendo in discussione il rapporto tra memoria e contemporaneità. Il progetto riflette sull’impatto delle trasformazioni urbane e naturali.

Dove: OGR, Torino

Quando: 30 ottobre 2024 – 2 febbraio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Tuttoplessi, Como

La mostra TUTTOPLESSI al Palazzo del Broletto di Como celebra i sessant’anni di carriera di Fabrizio Plessi, pioniere della videoarte. L’esposizione, curata da Paolo Bolpagni e Giovanni Berera, presenta sei enormi portali tecnologici che esplorano temi naturali come acqua, fulmine, fuoco, lava, oro e fumo, riflettendo la ricerca dell’artista sui fenomeni naturali attraverso l’uso di videoinstallazioni. La mostra è aperta fino al 17 novembre 2024.

Dove: Palazzo del Broletto, Como

Quando: 5 ottobre – 17 novembre 2024

Qui per maggiori informazioni.

Munch. Il grido interiore, Milano

La mostra “Munch. Il grido interiore” è dedicata al celebre pittore norvegese Edvard Munch. L’esposizione offre un’immersione nel mondo emotivo dell’artista, noto per le sue opere incentrate su angoscia e solitudine, tra cui il famoso dipinto “L’Urlo”. Le opere esposte riflettono la sua ricerca interiore e i temi esistenziali che lo caratterizzano, mostrando la sua influenza sulla modernità artistica.

Dove: Palazzo Reale, Milano

Quando: 14 settembre 2024 – 26 gennaio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Niki de Saint Phalle, Milano

La mostra al MUDEC di Milano dedicata a Niki de Saint Phalle esplora il mondo creativo e politico dell’artista, famosa per il suo impegno nel femminismo e per opere iconiche come il Giardino dei Tarocchi. L’esposizione ripercorre la sua carriera, evidenziando i temi di emancipazione femminile, violenza di genere e simbolismo esoterico, con una sezione dedicata alla celebre serie delle Nanas. Un’occasione imperdibile per scoprire l’universo di una delle voci più originali del Novecento.

Dove: MUDEC, Milano

Quando: 5 ottobre 2024 – 16 febbraio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Picasso lo straniero, Milano

La mostra Lo straniero al Palazzo Reale di Milano indaga il tema dell’alterità e dell’identità attraverso opere di artisti di varie epoche e culture. L’esposizione esplora come l’idea dello “straniero” sia stata rappresentata nell’arte, dalle antiche civiltà fino alla contemporaneità, offrendo una riflessione sulle dinamiche sociali e culturali legate alla diversità e all’inclusione.

Dove: Palazzo Reale, Milano

Quando: 20 settembre 2024 – 2 febbraio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Jean Tinguely, Milano

La mostra su Jean Tinguely presso il Pirelli HangarBicocca di Milano esplora l’opera dell’artista svizzero noto per le sue sculture meccaniche in movimento. Attraverso una selezione di opere iconiche, l’esposizione mette in luce l’approccio ironico e sperimentale di Tinguely, che ha sfidato i confini tra arte e ingegneria, criticando la modernità e la società dei consumi con le sue macchine auto-distruttive e dinamiche.

Dove: Pirelli HangarBicocca, Milano

Quando: 10 ottobre 2024 – 2 febbraio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Marina Abramović. Between Breath and Fire, Bergamo

La celebre artista Marina Abramović torna in Italia con una nuova mostra imperdibile. L’esposizione ripercorre la carriera dell’artista, pioniera della performance art, e include alcune delle sue opere più iconiche. Attraverso l’arte del corpo e la resistenza fisica, Abramović sfida i limiti umani, trasformando l’interazione con il pubblico in un’esperienza intensa e riflessiva.

Dove: Gres Art, Bergamo

Quando: 14 settembre 2024 – 1 febbraio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Henri Cartier-Bresson e l’Italia, Rovigo

La mostra su Henri Cartier-Bresson a Rovigo celebra l’arte del fotografo francese, famoso per la capacità di catturare l’istante decisivo. L’esposizione offre un viaggio attraverso le sue immagini più iconiche, esplorando il tema del “qui e ora” che ha reso le sue fotografie momenti unici e irripetibili. Cartier-Bresson ha influenzato profondamente la fotografia moderna con il suo occhio attento alla spontaneità e all’equilibrio compositivo.

Dove: Palazzo Roverella, Rovigo

Quando: 28 settembre 2024 – 26 gennaio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Matisse e la luce del Mediterraneo, Mestre

La mostra “Matisse e la luce del Mediterraneo”, in corso a Mestre, esplora l’uso della luce mediterranea nell’arte di Henri Matisse. Attraverso una selezione di opere, l’esposizione mette in evidenza il modo in cui Matisse ha catturato la luminosità e i colori vibranti del Mediterraneo, trasformandoli in elementi chiave della sua produzione artistica. La mostra sottolinea l’influenza delle coste francesi e italiane sulla sua visione pittorica.

Dove: Centro Culturale Candiani, Mestre

Quando: 28 settembre 2024 – 4 marzo 2025

Qui per maggiori informazioni.

Fortunato Depero. Sete di Futurismo, fame d’America, Verona

La mostra “Sete di Futurismo, fame d’America”, curata da Federico Zanoner e Luca Bochicchio, esplora l’arte di Fortunato Depero dagli anni Dieci ai Cinquanta, con focus su temi legati al cibo e all’arte futurista. Ospitata nella Stazione Frigorifera Specializzata di Verona, include opere pubblicitarie per Campari e decorazioni realizzate a New York. Il percorso illustra anche l’influenza della cucina futurista e collaborazioni pubblicitarie degli anni ’50, arricchite da documenti d’archivio.

Dove: Stazione Frigorifera Specializzata, Verona

Quando: 25 settembre 2024 – 1° marzo 2025

Qui per maggiori informazioni.

Psiche allo specchio. Omnia vincit amor, Modena

La mostra “Psiche allo specchio. Omnia vincit amor”, alla Galleria BPER, esplora il tema dell’amore vincente attraverso opere d’arte di diverse epoche e stili. L’esposizione mette in dialogo dipinti, sculture e manufatti che raccontano l’amore e il mito di Psiche, offrendo una riflessione sul rapporto tra bellezza, amore e spiritualità.

Dove: Galleria BPER Banca, Modena

Quando: 13 settembre 2024 – 9 febbraio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Ai Weiwei. Who am I?, Bologna

La mostra “Ai Weiwei. Who Am I?” a Palazzo Fava di Bologna presenta oltre 70 opere dell’artista cinese Ai Weiwei, esplorando temi come libertà, diritti umani e identità personale. L’esposizione include installazioni, sculture e video che riflettono sul ruolo dell’arte nella società e nella politica, offrendo un’analisi critica del mondo contemporaneo attraverso lo sguardo dell’artista.

Dove: Palazzo Fava, Bologna

Quando: 21 settembre 2024 – 4 maggio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso, Ferrara

La mostra “Il Cinquecento a Ferrara” presso Palazzo dei Diamanti esplora l’arte ferrarese del XVI secolo, con opere di artisti come Dosso Dossi, Garofalo e Ludovico Mazzolino. L’esposizione mette in luce la fioritura culturale della città durante il periodo estense, caratterizzata da una straordinaria produzione artistica e un intenso dialogo con il Rinascimento italiano.

Dove: Palazzo dei Diamanti, Ferrara

Quando: 12 ottobre 2024 – 16 febbraio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Hokusai, Pisa

La mostra “Hokusai. Il Maestro della Natura” a Palazzo Blu di Pisa celebra l’arte di Katsushika Hokusai, uno dei più grandi artisti giapponesi del periodo Edo. L’esposizione include celebri opere come la famosa serie “Trentasei vedute del Monte Fuji”, offrendo un viaggio attraverso i temi della natura, della cultura e della spiritualità giapponese. La mostra esplora l’influenza di Hokusai nell’arte e nella cultura visiva mondiale.

Dove: Palazzo Blu, Pisa

Quando: 24 ottobre 2024 – 23 febbraio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole, Firenze

La mostra “Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole”, in corso a Venezia dal 27 settembre 2024 al 7 aprile 2025, celebra una delle più importanti artiste americane del Novecento. L’esposizione esplora la tecnica innovativa e l’approccio sperimentale di Frankenthaler, che ha influenzato l’espressionismo astratto e il movimento Color Field Painting. Le opere esposte riflettono la sua capacità di creare composizioni astratte piene di luce e colore.

Dove: Palazzo Strozzi, Firenze

Quando: 27 settembre 2024 – 26 gennaio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Giorgio Vasari. Il teatro delle virtù, Arezzo

La mostra “Il Teatro delle Virtù”, parte delle celebrazioni per il 450º anniversario di Giorgio Vasari, si tiene ad Arezzo. Esplora il tema delle virtù nelle opere dell’artista, mettendo in evidenza la sua capacità di integrare l’arte e la moralità. L’esposizione presenta dipinti, disegni e altre opere che esaltano figure allegoriche e la maestria del Vasari nel rappresentare virtù morali e civiche.

Dove: Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea, Arezzo

Quando: 30 ottobre 2024 – 2 febbraio 2025

Qui per maggiori informazioni.

Dino Ignani. 80’s Dark Rome, Roma

La mostra fotografica a Roma fa rivivere la cultura punk e dark degli anni ’80, attraverso immagini iconiche che documentano l’epoca ribelle e anticonformista. L’esposizione cattura l’estetica, l’energia e l’influenza di questi movimenti culturali che hanno lasciato un segno indelebile nella musica, nella moda e nell’arte.

Dove: Museo di Roma in Trastevere, Roma

Quando: 11 settembre – 10 novembre 2024

Qui per maggiori informazioni.

Botero, Roma

La mostra dedicata a Fernando Botero, ospitata in diverse città italiane, espone alcuni dei capolavori più iconici dell’artista colombiano. Botero, noto per le sue figure dalle forme voluminose, esplora temi di satira sociale, politica e cultura latinoamericana. La sua caratteristica rappresentazione esagerata dei corpi diventa un mezzo per riflettere su temi più profondi, come il potere e la fragilità umana.

Dove: Palazzo Bonaparte, Roma

Quando: dal 17 settembre 2024 al 19 gennaio 2025

Qui per maggiori informazioni

Monet, Roma

La mostra “Monet e gli Impressionisti Digital Experience” offre un’esperienza immersiva e interattiva nel cuore dell’Impressionismo. Utilizzando proiezioni digitali, i visitatori possono esplorare le opere di Monet e altri artisti impressionisti in un formato coinvolgente e multisensoriale. La tecnologia consente di osservare dettagli unici delle opere, immergendosi completamente nel mondo di colori e luce che caratterizza questo movimento artistico.

Dove: Next Museum, Roma

Quando: dal 6 settembre

Qui per maggiori informazioni

Artemisia Gentileschi, Napoli

La mostra “Artemisia Gentileschi: un grande ritorno a Napoli dopo 400 anni”, ospitata a Napoli, celebra il legame della celebre pittrice barocca con la città. L’esposizione presenta opere chiave della sua carriera, realizzate durante il suo soggiorno napoletano, sottolineando l’importanza di Napoli nella sua evoluzione artistica. Un’occasione unica per ammirare i capolavori di una delle più grandi artiste del Seicento.

Dove: Complesso Monumentale di Santa Chiara, Napoli

Quando: dal 19 Luglio 2024 al 19 Gennaio 2025

Qui per maggiori informazioni

Andy Warhol, Napoli

La mostra su Andy Warhol, considerato il padre della Pop Art, esplora l’anima ribelle dell’artista attraverso le sue opere più iconiche. L’esposizione mette in evidenza la capacità di Warhol di rompere gli schemi e riflettere la società contemporanea con uno sguardo provocatorio. La mostra offre uno sguardo profondo sulla sua visione artistica, che ha cambiato il mondo dell’arte e della cultura pop.

Dove: Gallerie d’Italia di Napoli, Napoli

Quando: dal 24 settembre 2024 fino al 16 febbraio 2025

Qui per maggiori informazioni

Buon divertimento!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: