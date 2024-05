“Cucina vegetale da paura”: sono Fabiola Di Sotto e ho scritto un libro che cambierà il tuo modo di cucinare

"Cucina vegetale da paura": scopri il nuovo libro di Fabiola Di Sotto che rivoluzionerà il tuo modo di cucinare con ricette vegane deliziose e innovative

Fabiola Di Sotto, romana di nascita e mamma di due bambini, è una figura di spicco nel panorama della cucina vegetale italiana. Cresciuta nel mondo della ristorazione, dal 2011 ha dedicato la sua vita alla cucina vegetale, diventando una delle mamme veg più seguite sui social con il profilo @fabiolavegmamy. Attraverso il suo nuovo libro, “Cucina vegetale da paura”, Fabiola condivide un perfetto mix tra le conoscenze acquisite sul campo e il suo stile di vita alimentare, proponendo un ricettario ricco e variegato che spazia dai primi ai dolci, con tante opzioni senza glutine.

I legumi al centro del mondo

La sinossi del libro promette una scoperta sorprendente: sapevi che con i legumi si può fare di tutto, dalla crema al cioccolato alle meringhe, dalle polpette all’irresistibile focaccia? Fabiola ci guida nella preparazione di ricette gourmet utilizzando solo ingredienti vegani, senza mai rinunciare alla bontà della tradizione. Ogni pagina è un invito a esplorare piatti veloci e completi per tutta la famiglia, perfetti non solo per i pasti quotidiani ma anche per le occasioni speciali.

Unendo sapientemente scienza culinaria e ricette di casa, Fabiola Di Sotto ha creato un ricettario golosissimo e completo, che si distingue per l’attenzione al gusto 100% vegetale e per le numerose opzioni senza glutine. “Cucina vegetale da paura” è più di un semplice libro di ricette: è un viaggio culinario che celebra la ricchezza e la versatilità della cucina vegetale, offrendo spunti e idee per chi desidera mangiare in modo sano e sostenibile senza rinunciare al piacere del buon cibo.