Cos’è la vera felicità? Questo artista con le sue animazioni ti farà riflettere

@gingerpotter21 con le sue animazioni ha voluto cercare di capire cos’è la vera felicità ed è arrivato ad un concetto molto profondo

Sono virali le animazioni di @gingerpotter21, ovvero Ralph Khoury, che riflettono sul senso di felicità. Nel suo post spiega di aver avuto un anno di riflessione per capire cosa potrebbe renderlo felice e con le sue animazioni ha cercato di scoprire come potrebbe essere la vera felicità.

Ed è arrivato alla conclusione che bisogna rendersi conto che la felicità non è mai stata legata al lavoro o alla laurea o ad avere una relazione. La felicità non è mai stata quella di seguire le orme di tutti quelli che sono venuti prima di voi. Non si è mai trattato di essere come gli altri.

E allora cos’è la felicità? È la scoperta, la speranza, l’ascolto del proprio cuore, e seguirlo ovunque abbia scelto di andare. La felicità consisteva sempre nell’essere più gentili con se stessi. Si trattava sempre di abbracciare la persona che si sta diventando.

Il suo video prosegue mostrando come un giorno tutti noi capiremo che la felicità è sempre stata imparare a vivere con se stessi e che la felicità non è mai stata nelle mani degli altri. La vera felicità viene da dentro e nessun fattore esterno può definirla. In pratica, la felicità è dentro di noi.

La vera felicità è sempre stata dentro di noi

Le sue animazioni sono dunque diventate un mezzo per esplorare il concetto di felicità, per visualizzare e condividere i momenti di gioia, speranza e autoscoperta. Ogni frame, ogni movimento, ogni colore che ha scelto è un riflesso del mio viaggio interiore.

Attraverso le immagini in movimento, ha trovato un modo per esprimere ciò che spesso le parole non riescono a catturare: la delicatezza di un sorriso, la profondità di un momento di pace, la libertà di seguire il proprio cuore. In questi momenti creativi, ha imparato che la felicità non è un traguardo lontano, ma una serie di piccoli istanti di autenticità.

È nella gentilezza che mostriamo a noi stessi, nell’accettazione delle nostre imperfezioni, e nel coraggio di perseguire i nostri sogni. Ha scoperto che la felicità è un viaggio continuo, una ricerca senza fine che arricchisce l’anima. Ogni giorno è un’opportunità per scoprire qualcosa di nuovo su me stesso e sul mondo che mi circonda. La vera felicità è sempre stata dentro di noi, pronta a essere scoperta e abbracciata.

