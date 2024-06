Via i graffiti sui muri: operaio cancella anche il murale storico di Os Gemeos

L’iniziativa intendeva abbellire Grottaglie, ma ha suscitato forti critiche dopo che è sparito anche un murale del duo brasiliano Os Gemeos

Che l’arte abbia una presenza significativa a Grottaglie è un dato di fatto. La città non è rinomata solo per le sue ceramiche, ma anche per le numerose iniziative culturali di alto livello, molte delle quali hanno una rilevanza internazionale.

Così, passeggiando nel quartiere delle ceramiche, che funge da vecchia zona industriale, si può incappare in un murale di un artista famoso a livello globale accanto a un graffito lasciato in preda all’alcol. Nei pressi dell’incrocio tra via Caravaggio e via dei Figuli, una delle arterie principali del quartiere artistico, fino a pochi giorni fa si trovava un disegno particolare: un omino con pantaloni azzurri e giacca rossa a quadri gialli.

Questo disegno, catturato anche da Google Street View, era opera del duo brasiliano Os Gemeos, conosciuti per il loro stile unico e inconfondibile. Il murale, creato durante l’edizione 2010 del Fame Festival, che trasformò Grottaglie in una delle capitali mondiali della street art, era leggermente sbiadito ma ancora celebre a livello globale. Tuttavia è stato cancellato recentemente da un operaio troppo zelante incaricato di ripulire la zona per l’arrivo della delegazione del G7.

Il Comune non è riuscito a distinguere l’arte dai graffiti

Una mano di vernice bianca ha coperto sia le scritte vandaliche che l’opera dei gemelli brasiliani, scatenando l’indignazione della comunità artistica locale. Secondo quanto riportato, il Comune non è riuscito a distinguere l’arte dai graffiti.

Il problema, secondo i cittadini, è duplice: non solo è stata rimossa un’opera d’arte internazionale, ma il muro in questione era privato e il Comune non ha chiesto il permesso al proprietario prima di intervenire. L’amministrazione comunale ha riconosciuto l’errore, cercando di minimizzare l’accaduto. Ufficiosamente, hanno ammesso che l’operaio ha confuso l’arte con i graffiti.

Insomma, l’intenzione del Comune di Grottaglie era migliorare l’estetica urbana coprendo scritte vandaliche, ma ha finito per cancellare un murale storico di Os Gemeos, suscitando forti polemiche nella comunità artistica e tra i cittadini.

Fonte: Quotidiano di Puglia

