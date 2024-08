Continua il safari urbano di Banksy: comparsi 3 scimpanzé su un ponte ferroviario di Londra (zona non casuale)

Nuova opera del "safari" artistico di Bansky che diventa così una trilogia: 3 scimpanzé sono comparsi su un ponte ferroviario a Brick Lane (Londra)

A distanza di un solo giorno dalle opere di cui vi abbiamo parlato ieri, Banksy ha sorpreso ancora una volta il pubblico con una nuova creazione. Tre scimpanzé sono apparsi su un ponte ferroviario nella zona di Brick Lane a est di Londra, continua dunque la serie di lavori dedicati agli animali che, a questo punto, è diventata una trilogia.

Banksy, attraverso i suoi canali ufficiali, ha come sempre condiviso l’immagine dell’opera.

Negli ultimi giorni, Londra è diventata teatro di un vero e proprio “safari” artistico di Banksy. Solo 24-48 ore prima della comparsa degli scimpanzé, l’artista aveva creato due nuove opere: una capra in bilico su un muro sottile, e due elefanti che sembrano sfiorarsi le proboscidi a Chelsea. Questi lavori hanno subito generato numerose interpretazioni tra gli appassionati e i critici.

La capra, realizzata a Richmond, è stata vista come una riflessione sullo stato precario della società e dell’ambiente, mentre i due elefanti di Chelsea sono stati interpretati come una metafora delle connessioni umane e delle questioni non affrontate apertamente.

Le nuove opere di Banksy si inseriscono in un contesto complesso di proteste e tematiche ecologiche, impiegando simbolismi potenti e contemporanei. Nella sua ultima creazione a Brick Lane, l’artista ha scelto di raffigurare scimpanzé, figure simbolicamente legate al comportamento irrazionale e al caos sociale. Questa scelta potrebbe riflettere l’aspetto selvaggio e spesso trascurato dell’umanità di fronte a gravi problemi come il cambiamento climatico.

C’è chi ritiene che questa ultima opera non solo solleciti una maggiore consapevolezza ecologica, ma costituisca anche una critica a un sistema che sembra ignorare il grido d’aiuto del nostro Pianeta.

La scelta di Brick Lane tra l’altro non è casuale, questa zona è nota infatti per essere uno dei luoghi in cui Banksy ha fatto i suoi primi passi nel mondo del graffiti e dell’arte di strada, specialmente negli anni Novanta e Duemila. Il quartiere è stato un punto cruciale per la scena artistica di Londra e ha visto molti dei suoi primi lavori.

Banksy non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale in merito alle sue opere, resta da scoprire quindi quale sia il vero intento dell’artista e cosa ci riserverà il suo genio creativo in futuro.

Fonte: Banksy

