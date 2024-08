Continua il “safari” di Banksy ma con una sorpresa shock: il nuovo lupo sull’antenna è stato rubato in pieno giorno

Banksy sorprende ancora con il suo "Safari" a Londra, ma l'ultima opera, un lupo su un'antenna parabolica, è stata rubata in pieno giorno, poco dopo la sua installazione. Farà parte del piano dell'artista?

In questi giorni, Banksy sta facendo parlare di sé per il suo “safari artistico” giornaliero che stavolta ha riservato però una sorpresa inaspettata. Londra è sotto shock in quanto l’ultima creazione dell’artista, un lupo che ulula disegnato su un’antenna parabolica, è stata rubata in pieno giorno a Peckham, un quartiere del sud di Londra, mentre decine di passanti assistevano riprendendo tutto con i loro smartphone.

L’opera, che si stagliava come una luna su cui era disegnata la figura del lupo, era stata realizzata con stencil nero su un’antenna sul tetto di un edificio. Il furto è avvenuto rapidamente: alcuni uomini con il volto coperto sono saliti con l’aiuto di una scala, hanno divelto l’antenna e se ne sono andati indisturbati.

Scotland Yard ha confermato il furto avvenuto alle 13:52 e ha avviato un’indagine, ma al momento sembra non siano stati effettuati arresti.

Il lupo seguiva la recente apparizione di altre tre opere della serie: tre scimpanzé che si dondolano su un ponte a Brick Lane, una capra in bilico a Kew Bridge, e due elefanti che si sfiorano a Chelsea. Tutti questi lavori, compreso il lupo, sono stati condivisi da Banksy sui suoi canali ufficiali. Secondo la BBC, la serie artistica non è ancora finita ma potrebbe concludersi entro la fine della settimana.

Il furto del lupo ha acceso interrogativi e congetture: si tratta di un comune atto di vandalismo o di una performance artistica orchestrata dallo stesso Banksy? L’artista è infatti noto per amare le sorprese e le provocazioni, e non è inusuale che le sue opere diventino parte di un’azione più ampia e concettuale.

In passato, Banksy ha visto altre sue opere rubate o compromesse in circostanze particolari. Un caso simile è avvenuto alcuni mesi fa a Peckham, dove due uomini furono accusati di aver rubato un cartello stradale su cui Banksy aveva raffigurato droni militari, con un valore stimato di circa 500mila sterline.

Al solito Bansky non ha commentato né la sua opera né il furto. La domanda quindi resta: il lupo è stato davvero rubato o sarà tutto parte del piano artistico di Banksy? Solo il tempo potrà (forse) rispondere a questa domanda.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Bansky

Leggi anche: