Comedy Pet Photo Awards 2024: le foto vincitrici di questa edizione fanno ridere a crepapelle

Ci sono foto che passano inosservate, ce ne sono altre che conquistano a prima occhiata. Come quelle che, ogni anno, si aggiudicano la vittoria del concorso più spassoso del mondo. Pronti a divertirvi?

Ogni anno torna puntuale come un orologio svizzero il celebre concorso fotografico dedicato agli animali domestici più divertenti, il “Comedy Pet Photo Awards”.

Anche nel 2024 le fotografie, inviate dalle più disparate latitudini, si sono rivelate di uno spasso unico, a partire dall’OVERALL WINNER 2024, ovvero il vincitore assoluto, prestigiosa posizione conquistata dalla talentuosa Sarah Haskell.

La fotografia che ha conquistato la giuria è “Not Just For Cats”, dove Hector, il cane protagonista, è stato colto in un momento alquanto imbarazzante mentre, imitando il micio di casa, tentava di uscire attraverso la gattaiola, ritrovandosi incastrato. E questo è solo l’inizio!

Ecco gli altri vincitori di questa edizione, quelli che ci hanno fatto ridere a crepapelle strappando sorrisi anche ai più seri. Impossibile resistere al divertimento!

Proseguiamo quindi con “Cat in a trap like Super Mario” di Kenichi Morinaga, che ritrae un micio in una posizione improbabile. Per fortuna non si è fatto nulla di male, in compenso ha vinto nella categoria “Cat”.

Debby Thomas con la fotografia “I think I saw a mouse!” si è aggiudicata la vittoria nella categoria “All other creatures”. Che sia stato un topolino a far librare in volo l’atletico cavallo?



Sempre nella stessa categoria troviamo un secondo vincitore, si tratta della fotografia di Jonathan Casey “The New Rose”, dove la tartaruga Edgar ha ben pensato di divorare la rosa di Gertrude Jekyll. Ha gusti raffinati!

Passando alla categoria “Junior” troviamo Charlotte Kitchen con la fotografia “Tired Donkey”, che ritrae l’asinello Benji dopo una giornata molto impegnativa. E’ chiaramente esausto!

Ognuno di noi nel corso della vita avrà incontrato almeno un animale-anima gemella! A voi è capitato? David ha trovato Ludo von Lickenface, riccioluto compagno di avventure da 16 anni, la sua età.

Invece chi è stato promosso dalla voce del popolo? “Tarzan” di Kazutoshi Ono. Un vero atleta doveva essere come minimo premiato!

Volete scoprire anche gli “Highly Commended Winners”? Li trovate tutti simpaticamente riuniti sul sito ufficiale del concorso.

FONTI: Comedy Pet Photo Awards

