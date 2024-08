Chi è il cliente misterioso che ha saccheggiato la vetrina di una libreria comprando più di 200 libri e spendendo oltre 10.000 euro?

Entrare in una libreria e comprare un’intera vetrina: qualcosa che non capita tutti i giorni. E ora è caccia al misterioso uomo autore di questo gesto

Un curioso cartello affisso alla storica libreria Hoepli di Milano a due passi dal Duomo ha attirato l’attenzione dei passanti: “Scusate, abbiamo venduto tutto”. La ragione di questo messaggio è sorprendente: un misterioso cliente ha acquistato ogni libro esposto in una delle vetrine della libreria, spendendo quasi 10.000 euro in un’unica transazione.

La vetrina, che misurava cinque metri di lunghezza per tre di altezza, conteneva una selezione di oltre 200 volumi, che spaziavano dalla storia dell’arte alla fotografia, in italiano e in inglese. Tra le opere più pregiate figuravano il volume limitato “Bruce Springsteen, Lynn Goldsmith” del valore di 600 euro e il “Catalogo ragionato 1936-2005” di Carol Rama, che costava 350 euro. Tuttavia vi erano anche libri a prezzi più accessibili, con titoli venduti a partire da 12 euro.

Matteo Hoepli, il proprietario della libreria e ultimo discendente di Ulrico Hoepli, ha espresso la sua sorpresa di fronte a tale richiesta. L’acquirente, senza esitazioni e senza chiedere sconti, ha deciso di portarsi via l’intera vetrina. La cassiera, inizialmente incredula, ha iniziato a rimuovere i libri dalla vetrina, sistemandoli in ceste e borse di tela.

Si tratta di un uomo tra i 40 e i 50 anni

L’operazione di svuotamento è durata circa un’ora, dopodiché il cliente ha chiamato un taxi per far consegnare i volumi direttamente a casa, nel centro di Milano. Questo episodio è ovviamente diventato virale sui social dato che raramente ne accadono di simili.

E ora tutti non fanno che chiedersi chi sia l’acquirente misterioso. Sicuramente una persona facoltosa e con la passione per i libri, ma per il momento la sua identità non è stata rivelata e lui non si è palesato. Da quanto sappiamo dal racconto della commessa, si tratta di un uomo tra i 40 e i 50 anni.

È arrivato in maglietta e pantaloncini e, come detto, se ne è andato in taxi. Parlava italiano, ma potrebbe arrivare da fuori Milano e non ha chiarito cosa ne avrebbe fatto di tutti i quei libri. Semplicemente ha espresso il desiderio di avere tutta la vetrina così come l’avevano allestita.

Chiaramente il suo gesto ha lasciato dipendenti e proprietari increduli, piacevolmente stupiti ed emozionati. Sicuramente si tratta di una storia che resterà negli annali del mondo delle librerie e chissà che il nostro mister X non si possa ripetere da qualche altra parte.

