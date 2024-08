La classifica dei migliori libri del 21° secolo: in vetta c’è un capolavoro italiano

L’Amica geniale di Elena Ferrante è stato scelto da 503 scrittori come il miglior libro del 21º secolo grazie alla sua capacità di intrecciare temi complessi con una narrazione avvincente e coinvolgente

Il New York Times ha chiesto a luminari della letteratura come Stephen King e James Patterson di identificare il miglior libro pubblicato dal 1° gennaio 2000 a oggi. Possiamo gioire perché al vertice della classifica si è posizionata un’opera italiana: L’Amica geniale di Elena Ferrante.

Questo romanzo, primo volume di una tetralogia che esplora l’intensa amicizia tra due ragazze, Lila e Lenù, in un quartiere povero di Napoli, è stato scelto da 503 scrittori come il miglior libro del 21º secolo. Il romanzo ha ricevuto elogi per la sua capacità di intrecciare temi complessi come arte, politica, classe sociale e genere attraverso una narrazione avvincente e coinvolgente.

La storia, che segue le protagoniste dall’infanzia all’età adulta, è caratterizzata da una scrittura profonda e sincera, che scava nelle dinamiche intricate di un rapporto di amicizia pieno di conflitti e competizione. Il riconoscimento del New York Times corona ancora di più il successo della Ferrante, già molto apprezzata soprattutto in Italia.

Il romanzo offre uno spaccato profondo e autentico della società italiana

Successo amplificato dall’adattamento televisivo prodotto dalla HBO. La serie, recitata in gran parte in napoletano, ha ulteriormente consolidato la fama internazionale dell’autrice, nonostante la sua identità rimanga ancora avvolta nel mistero.

L’importanza de L’Amica geniale nel panorama letterario contemporaneo è stata ribadita dal New York Times, che lo ha definito un esempio primario di autofiction, un genere che ha dominato la letteratura del 21º secolo.

Il romanzo non solo ha catturato l’attenzione per la sua narrazione densa e ricca di emozioni, ma ha anche offerto uno spaccato profondo e autentico della società italiana attraverso gli occhi delle due protagoniste dando un contributo significativo alla letteratura mondiale.

I primi 10 libri in classifica

Di seguito vi lasciamo i primi 10 libri in classifica:

L’amica geniale di Elena Ferrante Al calore di soli lontani di Isabel Wilkerson Wolf Hall di Hilary Mantel Il mondo conosciuto di Edward P. Jones Le correzioni di Jonathan Franzen 2666 di Roberto Bolaño La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead Austerlitz di W.G. Sebald Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro Gilead di Marilynne Robinson

Fonte: New York Times

