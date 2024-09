La classe nomade d’Italia: gli studenti partiranno a metà settembre da Orvieto, attraversando la penisola a piedi

Partiranno da Orvieto e attraverseranno l'Italia percorrendo oltre mille chilometri a piedi, accompagnati da insegnanti e guide ambientali escursionistiche. Un nuovo modo di fare scuola!

Cosa direbbero i vostri figli se quest’anno, anziché iniziare la scuola, potessero partire per un lungo viaggio? La fantasia si fa realtà in quel di Orvieto, dove il 16 settembre un gruppo di 15 studenti delle superiori partirà per esplorare in lungo e in largo il Bel Paese, accompagnati da un tablet e dall’attrezzattura da trekking necessaria per affrontare sentieri più o meno impervi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Strade Maestre (@strademaestre_official)

Ebbene sì, il loro back to school non inizierà in aula ma tra boschi e campagne. Da Orvieto raggiungeranno l’Umbria e il Lazio per poi dirigersi verso la Sicilia. Dopo una pausa per le vacanze di Natale, il cammino riprenderà alla volta della Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. I ragazzi riprenderanno quindi la strada verso Nord per raggiungere Trieste, percorrendo oltre mille chilometri in circa 240 giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Strade Maestre (@strademaestre_official)

Il progetto, chiamato “Strade Maestre”, è una sperimentazione promossa dalla cooperativa sociale CamminaMenti in collaborazione con Aigae e Cai, rivolta a studenti della scuola secondaria di secondo grado.

L’obiettivo? Fare scuola in modo nuovo, strutturando la proposta educativa e formativa attorno alla pratica del camminare e della vita comunitaria. L’esperienza del viaggio a piedi, gli incontri con le persone, la visita a tesori naturali e culturali saranno parte integrante dell’apprendimento, specifica il sito di “Strade Maestre”.

Non sarà una gita all’insegna del puro svago, i ragazzi dovranno comunque studiare le materie dell’anno scolastico, ma lo faranno in un contesto diverso, alternando giornate di cammino a periodi residenziali, accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche e insegnanti volontari.

Il “Grand Tour”, che avrà inizio il 16 settembre e terminerà il 19 maggio 2025 a Trieste, si concluderà con una prova di idoneità presso una scuola pubblica statale. Buon viaggio ragazzi!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

FONTE: Strade Maestre

Leggi anche: