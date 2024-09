Cinema In Verde torna a Roma: un viaggio cinematografico tra storie e azioni per il Pianeta

La seconda edizione del festival internazionale di cinema ambientale della Città Eterna presenterà all'Orto Botanico sei film in concorso, quattro in rassegna, workshop di documentari e talk sul cinema green. Un'occasione per riflettere sul nostro rapporto con la Terra

L’Orto Botanico di Roma si prepara a trasformarsi in un palcoscenico verde dove la magia del cinema celebrerà le istanze della sostenibilità. Dal 19 al 22 settembre, la seconda edizione di Cinema In Verde accenderà i riflettori su “storie che ispirano e azioni che salvano” il nostro Pianeta.

Non si tratta di un semplice festival cinematografico, ma di un’esperienza filmica per esplorare il legame profondo tra umanità e natura. Un viaggio attraverso sei pellicole internazionali in concorso, quattro film in rassegna, workshop di documentari e talk coinvolgenti, tutti dedicati a raccontare la complessità della transizione ecologica.

“Storie che ispirano, azioni che salvano” è il motto di questa edizione. Un invito a riflettere, a sognare, ma soprattutto ad agire. A guidare il pubblico in questo percorso una giuria d’eccezione, presieduta dal regista Paolo Virzì e composta dall’attore Lino Guanciale, dalla giornalista Laura Delli Colli, dall’ambientalista Rossella Muroni e dall’influencer Sofia Pasotto. Saranno loro a decretare il vincitore del Ginkgo d’oro, il premio per il miglior film a tema ambientale.

Ad aprire le danze, una madrina d’eccezione: Serena Dandini, che condurrà la serata inaugurale con la proiezione del primo film in concorso. Un parterre di ospiti illustri, tra cui registi come Matteo Garrone, Riccardo Milani e Michele Vannucci, e rappresentanti delle istituzioni, arricchirà il programma.

Cinema In Verde non è solo proiezioni. È dibattito, confronto, crescita. Esperti, registi e attivisti si alterneranno sul palco per commentare i film e dialogare con il pubblico, alla ricerca di risposte concrete su come vivere in armonia con la natura.

Dopo il successo della prima edizione, che ha richiamato oltre 2.000 spettatori, Cinema In Verde si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e della sostenibilità. Un’occasione unica per scoprire storie di innovazione, resistenza e riscoperta delle nostre radici ambientali, e per capire come ognuno di noi può fare la differenza.

GreenMe, media partner dell’evento, vi accompagnerà in questo viaggio alla scoperta di un cinema che non solo intrattiene, ma ispira e trasforma. Perché il futuro del nostro Pianeta dipende anche dalle storie che scegliamo di raccontare.

Per il programma completo e tutte le informazioni, visita il sito ufficiale di Cinema In Verde.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: