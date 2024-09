Cinema In Verde 2024: scopri i sei film in concorso da vedere all’Orto Botanico di Roma

La seconda edizione del festival internazionale di cinema ambientale della Città Eterna presenta sei pellicole che affrontano temi ambientali cruciali, dalla crisi climatica fino alla difesa delle comunità locali, offrendo uno sguardo originale sul rapporto tra essere umano e natura

Sotto le fronde dell’Orto Botanico di Roma, dal 19 al 22 settembre, si svolgerà la seconda edizione di Cinema In Verde, il festival internazionale cinematografico interamente dedicato a raccontare le sfide ambientali del nostro tempo attraverso la potenza del cinema.

Sei film inediti, provenienti da diverse parti del mondo, ci condurranno in un viaggio tra le speranze, le paure, le contraddizioni e le resistenze che caratterizzano il nostro rapporto con il Pianeta.

Le sei pellicole, che rappresentano uno spaccato significativo della creatività cinematografica che si interroga sul futuro dell’ambiente, sono state selezionate da un comitato artistico-scientifico frmato dal direttore dell’Orto Botanico Fabio Attorre, il presidente onorario Comunità scientifica WWF Italia e membro del Club di Roma Gianfranco Bologna, la direttrice artistica del festival Claudia Campanelli, il prorettore della Sapienza Livio De Santoli, il docente Storia del cinema della Sapienza Damiano Garofalo.

White Plastic Sky (Ungheria, Slovacchia) – Proiezione: 19 settembre ore 20.30

In un futuro distopico, l’umanità sopravvive grazie a un compromesso: raggiunti i 50 anni, ogni cittadino si trasforma in un albero. Stefan, scoprendo che la moglie Nora ha anticipato la sua trasformazione, intraprende un viaggio per salvarla, mettendo in discussione l’intero sistema. Il film ci spinge a interrogarci sul prezzo della sopravvivenza e sul valore della vita umana in un mondo sull’orlo del collasso ecologico.

Europa (Austria, Regno Unito) – Proiezione: 19 settembre 2024 ore 22:45

Una giovane donna d’affari si reca nell’Albania rurale per facilitare un accordo tra la sua misteriosa azienda e i contadini locali. Ma le famiglie della regione sono più interessate a preservare le loro tradizioni che a cedere alle lusinghe del profitto. Un thriller sociale che svela le dinamiche di potere e le tensioni tra modernità e identità culturale in un contesto di sfruttamento ambientale.

The little gang (Francia) – Proiezione: 20 settembre 2024 20:45

Cat, Fouad, Antoine e Sami, quattro ragazzi di 12 anni, formano una piccola banda. Decidono di far saltare in aria una fabbrica che inquina il loro fiume, ma i disaccordi all’interno del gruppo li bloccano. Per risolvere la situazione, accolgono Aimé, un ragazzo solitario. Insieme, vivranno un’avventura divertente e incerta, imparando a collaborare e affrontando una sfida più grande di loro..

I Saw Three Black Lights (Colombia, Messico) – Proiezione: 20 settembre 22:45

Nella giungla colombiana, un anziano intraprende un viaggio spirituale guidato dagli insegnamenti ancestrali, mentre gruppi armati si contendono il territorio. Un film che ci immerge nella bellezza e nella fragilità della natura, esplorando il rapporto profondo tra l’uomo e l’ambiente.

Disco Afrika: une histoire Malgache (Madagascar) – Proiezione: 21 settembre 20:30

Un giovane malgascio, Kwame, torna nella sua città natale dopo aver lavorato nelle miniere clandestine di zaffiri. Qui si confronta con la corruzione e il traffico illegale di legname che affliggono il suo paese. Un film che racconta la lotta per la giustizia e la riscoperta delle proprie radici in un contesto di sfruttamento ambientale e sociale.

Luzzu (Malta) – Proiezione: 21 settembre 22.15

Jesmark, un giovane pescatore maltese, lotta per mantenere la sua famiglia in un contesto di crisi dell’ecosistema marino. Costretto a scelte difficili, si ritrova coinvolto in un’operazione illegale di pesca. Un dramma intenso che mette in luce le conseguenze della pesca eccessiva e le sfide che le comunità costiere devono affrontare per sopravvivere.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: