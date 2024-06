“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi vince anche il Festival del Cinema di Sydney

"C'è ancora domani" di Paola Cortellesi trionfa al Festival del Cinema di Sydney, vincendo il premio come film più audace e coraggioso.

Dopo aver sbancato in Italia, a Londra, a Parigi, “C’è ancora domani,” diretto dalla regista italiana Paola Cortellesi, ha trionfato anche al Festival del Cinema di Sydney, in Australia. Il film è stato premiato come «audace, tagliente e coraggioso» e ha ricevuto un premio di 60mila dollari australiani.

La giuria ha descritto il film come estremamente rilevante, aggiungendo: “Riviviamo la lotta di ogni donna per l’uguaglianza attraverso Delia di Cortellesi [e] affrontiamo i cicli brutali della violenza domestica con un’immensa empatia”.

Secondo il Sydney Morning Herald, il film si sviluppa come “un incrocio tra il classico neorealista Ladri di biciclette e i più recenti classici italiani come La vita è bella di Roberto Benigni e Roma del regista messicano Alfonso Cuarón.”

Fonte: Sidney Moring Herald

