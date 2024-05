Questa capretta in ceramica è l’unica scultura mai realizzata da re Carlo quando era giovane (e sarà messa all’asta)

Re Carlo ha sempre avuto la passione per l’arte e, quando era studente a Cambridge, ha realizzato una scultura in ceramica di una capra che ora finirà all’asta

Una scultura in ceramica di una capra, realizzata oltre 50 anni fa dal giovane re Carlo, sarà messa all’asta per una cifra stimata tra i 10.000 e i 12.000 dollari. Questo pezzo unico, dipinto a mano e realizzato quando Carlo era studente all’Università di Cambridge negli anni ‘60, rappresenta un raro esempio delle capacità artistiche del futuro monarca, noto principalmente per i suoi dipinti.

La capra in ceramica è considerata l’unica scultura mai creata da re Carlo. Gli esperti suggeriscono che l’ispirazione per questa opera possa provenire dalla mascotte del Royal Regiment of Wales, un reggimento legato storicamente alla famiglia reale.

La scultura è rimasta sconosciuta per molti anni, finché non è stata riscoperta nella Columbia Britannica, Canada, dove è stata conservata dal suo proprietario, Raymond Patten. Patten, ora 76enne, ha ricevuto la scultura per il suo 21° compleanno dalla prozia Helen Patten, che lavorava come cuoca al Queen’s College di Cambridge.

Helen a sua volta aveva avuto la scultura direttamente dall’allora principe Carlo durante il suo periodo universitario. Raymond ha raccontato come sua zia fosse orgogliosa del fatto che Carlo frequentasse l’Università di Cambridge, dove lei lavorava, e di come avesse avuto l’opportunità di conoscere il futuro re.

Sarà messa all’asta il 4 giugno

Charles Hanson, proprietario di Hansons Auctioneers (la casa d’aste che si occuperà della vendita), ha espresso grande entusiasmo per la scoperta. Secondo Hanson, la scultura rappresenta un pezzo di storia reale e artistica di grande valore. La decisione di Raymond Patten di separarsi dalla scultura è motivata dal desiderio di garantire che questo prezioso manufatto trovi una nuova casa dove possa essere apprezzato e conservato per le future generazioni.

La scultura sarà messa all’asta il 4 giugno nello Staffordshire, Inghilterra, durante l’asta di libri rari di Hansons Auctioneers. L’aspettativa è che la scultura susciti un grande interesse e possa persino superare le stime iniziali, considerata la rarità e il valore storico dell’opera. La scultura di re Carlo non solo rappresenta un pezzo unico della sua produzione artistica, ma offre anche un affascinante sguardo sul giovane principe e sul suo percorso accademico e creativo.

Questo evento segue il successo della vendita di altri lavori artistici di re Carlo, come i disegni d’infanzia della regina Elisabetta II e del duca di Edimburgo, che hanno ottenuto un’ottima accoglienza sul mercato delle aste. La capra in ceramica promette di essere un altro pezzo di grande interesse per collezionisti e appassionati della storia reale.

