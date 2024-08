Capra in bilico ed elefanti, cosa significano le due nuove opere di Banksy apparse a Londra in meno di 24 ore?

Banksy colpisce ancora! Nel giro di 24 ore sono apparse due nuove enigmatiche opere in giro per Londra: una capra in bilico e due elefanti che cercano di sfiorarsi le proboscidi a vicenda. E sui social si moltiplicano le possibili interpretazioni (anche alla luce del momento cruciale che sta vivendo la società britannica)

Nel giro di appena 24 ore a Londra sono comparse due nuove opere del leggendario Banksy. A destare curiosità fra i passanti uno stencil che raffigura una capra (o probabilmente un caprone) in bilico su un muro sottile a pochi centimetri da una telecamera di sorveglianza: il disegno, realizzato a Richmond, è reso ancora più realistico e incisivo dalla rappresentazione di rocce che cadono giù per mostrare la posizione precaria dell’animale. È stato lo stesso street artist a rivendicare la paternità dell’opera pubblicando, come di consueto, una foto sui suoi canali social:

Ma la capra equilibrista non è stata l’unica sorpresa per gli abitanti di Londra. Poco dopo nella capitale del Regno Unito, esattamente nell’elegante quartiere Chelsea, è apparso un altro curioso stencil che ritrae due elefanti (le cui teste sbucano da finte finestre) intenti a sfiorarsi le proboscidi.

Anche in questo caso la foto è stata pubblicata online dal celebre artista, la cui identità resta ancora un mistero.

L’interpretazione delle opere

Ma che significato hanno i due murale? In tanti stanno cercando di cogliere i messaggi dietro gli animali rappresentati dallo street artist più famoso del mondo, la cui coinvolgente operazione artistica è stata già ribattezzata “Il Safari di Banksy”.

“Gli esseri umani sono consapevoli di ciò che stiamo facendo alla vita animale e alla natura (da qui la telecamera), ma non facciamo nulla, la natura sta per crollare” ipotizza un utente facendo riferimento alla capra. Più di qualcuno intravede una metafora del momento critico che sta vivendo il Regno Unito, alle prese con le accese proteste contro l’immigrazione.

La capra rappresenta lo spirito ribelle di coloro che si sentono emarginati o oppressi, lottando contro ingiustizie percepite e problemi sistemici. Simboleggia anche il capro espiatorio di determinati gruppi durante i periodi di disordini sociali. La posizione precaria della capra rispecchia lo stato fragile della società britannica, in bilico sul caos a causa dei recenti disordini. – si legge in uno dei tanti commenti apparsi. – Questa posizione suggerisce i limiti e le vulnerabilità sia dei manifestanti che delle autorità, mettendo in discussione fino a che punto gli individui possono spingersi contro le restrizioni sociali e quanto lontano può andare lo Stato nell’esercitare il controllo senza peggiorare le tensioni.

Tante le interpretazioni che ruotano attorno all’opera con gli elefanti. “Il problema è che dobbiamo connetterci di più, amare di più e concentrarci sulle nostre somiglianze piuttosto che su ciò che ci divide!” scrive qualcuno, mentre diversi fan hanno subito pensato a un’allusione all’affresco della Creazione di Adamo di Michelangelo. Altri ci leggono, invece, un riferimento all’espressione inglese “elefante nella stanza” che indica delle questioni note a tutti, ma che nessuno vuole affrontare o che vengono minimizzate.

“Nessuno parla dell’elefante nella stanza, quindi gli elefanti parlano tra loro!” sottolinea un utente.

E voi come le interpretate?

