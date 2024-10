Quando la Natura si riprende Roma, guarda in anteprima il nuovo video di Bussoletti e della nuova etichetta discografica Animalabel

Bussoletti ha pubblicato un brano importante, che si intitola "Ponte Milvio": si tratta di una canzone che unisce arte e sostenibilità.

Uno scenario distopico, una Roma selvaggia, in cui la natura torna ad appropriarsi degli spazi che l’uomo, nei secoli, ha invaso, rovinato, deturpato: questo è Ponte Milvio, il nuovo singolo di Bussoletti.

Presentato in anteprima nazionale su GreenMe, il videoclip del brano non solo celebra un momento artistico, ma abbraccia un importante messaggio ecologico, dimostrando come l’arte possa essere un veicolo per la sensibilizzazione ambientale. Concepito da ANIMALABEL e Synapsys Robotics e realizzato dalla sua unit Synapsy.AI, il progetto si distingue per il suo impegno verso un impatto ambientale ridotto, compensando le emissioni generate dalla produzione attraverso iniziative di Animal Social Club. Un passo significativo verso una cultura musicale più sostenibile.

Ma cosa rende Ponte Milvio così speciale? In un’epoca in cui la crisi climatica è sempre più palpabile, la canzone invita all’auto-riflessione e alla consapevolezza, esplorando scenari utopistici in cui la Natura riprende il sopravvento. Attraverso una melodia che ricorda lo stile inconfondibile di Manu Chao, Bussoletti riesce a trasmettere una sensazione di speranza e necessità di cambiamento. La presentazione del brano è avvenuta in modo inusuale, con un flashmob che ha animato la storica piazza di Ponte Milvio, dove l’artista ha sprigionato energia e positività, coinvolgendo un pubblico affascinato dalle nuove vibrazioni e dall’importante messaggio di comunità.

Bussoletti pubblica Ponte Milvio e l’ambiente ringrazia

Il lancio di Ponte Milvio segna il debutto di Bussoletti per ANIMALABEL e offre una prospettiva intrigante su come la musica possa giocare un ruolo nell’affrontare questioni ambientali. Con la sua opera, l’artista ci offre uno spunto di riflessione sulla nostra relazione con la Natura e sull’urgenza di adottare comportamenti più sostenibili.

Il CEO di ANIMALABEL, Andrea Schiavoni, afferma:

Riuscire a presentare una nuova etichetta discografica e il suo primo singolo, trasmettendo energia e valori portanti di questo nuovo progetto e del suo artista principale, non era semplice.

Tuttavia, l’obiettivo di riempire la piazza di Ponte Milvio con nuove vibrazioni è stato raggiunto, dimostrando così il potere della musica di unire e ispirare. Un invito a riprendere in mano le nostre piazze, la nostra comunità e, soprattutto, il nostro Pianeta.

Che cos’è Animalabel?

ANIMALABEL è molto più di un’etichetta discografica: è un’iniziativa culturale e sociale che punta a integrare musica e sostenibilità. Sviluppata da Animal Social Club e Aracnofonia, la sua missione va oltre la semplice produzione musicale: si propone di sostenere le iniziative ambientali attraverso la creatività e l’arte. Parte del circuito non-profit Veracura, ANIMALABEL mira a generare profitto collettivo, utile per il benessere delle persone e per la salvaguardia del pianeta. Questa nuova realtà musicale non-profit rappresenta un’alternativa nel panorama musicale italiano, dove l’arte e l’impegno sociale possono confluire in un’unica direzione, creando un impatto positivo e duraturo.

Chi è Bussoletti? Conosciamolo meglio!

Luca Bussoletti, noto semplicemente come Bussoletti, è un cantautore dal talento unico. La sua carriera è caratterizzata da una chiara volontà di comunicare temi sociali e ambientali attraverso la musica. Con segnalate collaborazioni e riconoscimenti, tra cui il Premio Amnesty «Arte e Diritti Umani», ha dimostrato di saper toccare corde profonde.

La sua discografia è un mix di canzoni che spaziano dall’intimo al provocatorio, e la sua versatilità lo ha portato a collaborare con artisti di spicco come Dario Fo e Mauro Ermanno Giovanardi. Non solo musicista, ma anche autore e conduttore radiofonico, Bussoletti porta avanti un impegno artistico globale, con il programma GREEN CARPET su Radio Roma Sound, dove esplora i temi dell’ambiente e della sostenibilità. Con Ponte Milvio, si prepara a lasciare un segno indelebile, aprendo la strada a una nuova era di consapevolezza musicale. Ecco il video di Ponte Milvio:

Potete ascoltare il brano su tutte le principali piattaforme CLICCANDO QUI.

Per ulteriori informazioni: animalabel@veracura.network