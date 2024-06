Burano si trasforma in un arcobaleno di nuove emozioni per Inside Out 2 (un’installazione imperdibile)

Le colorate casette di Burano ospitano le nuove emozioni di "Inside Out 2" diventate installazioni grazie alla collaborazione tra artisti e artigiani locali

Nell’incantevole cornice dell’isola di Burano, un gioiello della laguna di Venezia noto per le sue pittoresche case dai colori vivaci, è stata recentemente inaugurata un’installazione artistica che ha trasformato le facciate delle abitazioni in un’originale tela per alcune delle nostre emozioni.

Si tratta di Ansia, Invidia, Noia e Imbarazzo, non a caso scritti in maiuscolo in quanto sono dei veri e propri personaggi, le emozioni protagoniste del film Disney Pixar “Inside Out 2”, uscito da poco nelle sale cinematografiche italiane.

Le installazioni (“New Emotions in Burano”), dedicate proprio alle “new entry” presenti nel film d’animazione, sono il frutto della collaborazione tra artisti e artigiani locali, che hanno sapientemente mescolato i colori caratteristici dei personaggi del film con quelli tipici dell’architettura locale. Il risultato è un arcobaleno di tonalità vivaci e contrastanti che animano il tessuto urbano dell’isola, già di per sé un vero e proprio capolavoro.

Le installazioni sono state realizzate con un occhio attento all’ambiente, utilizzando materiali di riciclo e tecniche a basso impatto ambientale. Per rendere ancora più suggestiva l’esperienza, le opere vengono illuminate di notte tramite sistemi a LED a basso consumo, permettendo così di apprezzare le sfumature e i dettagli anche quando il sole tramonta sulla laguna.

Se siete in zona, soprattutto con bambini, sono assolutamente da non perdere.

Fonte: Pixar

