Sono stato a Braccano, il paese dei Murales delle Marche (e ti mostro la meraviglia dei suoi vicoletti)

Nelle Marche c'è un piccolo borgo che sembra uscito dalle fiabe: si chiama Braccano, ha origini medievali, ed è diventato famoso grazie alla street art

L’Italia pullulla da Nord a Sud di meravigliosi borghi immersi nella natura e Braccano non fa eccezione. Ci troviamo nelle Marche, tra Matelica e il Monte San Vicino, la famosa montagna dal doppio volto, che cambia forma a seconda del versante da cui la si guarda.

Anticamente denominato Villa Blacani, questo borgo di origini medievali ha conquistato popolarità negli anni per via dei meravigliosi murales che abbelliscono le sue viuzze. Alcuni sono stati realizzati da artisti affermati, altri dagli studenti delle Accademie di Brera, Macerata, Urbino.

Di anno in anno sono aumentati sempre di più trasformando questa frazione in una galleria a cielo aperto, oggi conosciuta come il paese dei murales.

La cosa bella è che sono tutti diversi a livello stilistico perché, rispetto ad altri borghi, qui a Braccano si è scelto di concedere massima libertà di espressione ai singoli artisti. L’assenza di un filo conduttore non toglie nulla alla bellezza del borgo, anzi contribuisce alla sua unicità.

Molti turisti ogni anno raggiungono Braccano per ammirare i suoi murales, ma in realtà il borgo offre molto altro tra le sue viuzze. Meritano una visita la Chiesa di Santa Maria delle Grazie in delizioso stile barocchetto marchigiano, il Museo della Resistenza e della Cultura del Territorio “Don Enrico Pocognoni”, Villa Berta e poco lontano l’ex Convento di San Giovanni di Foro risalente al XIII secolo.

Per non parlare del fatto che da Braccano si dipanano una serie di sentieri che conducono nei boschi circostanti, dove il panorama è di una bellezza sconvolgente. Se volete concedervi delle escursioni naturalistiche Wow, questo borgo colorato è il punto di partenza ideale.

