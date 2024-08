Boosta dei Subsonica sonorizza le collezioni d’arte delle Gallerie d’Italia: un appuntamento imperdibile tra arte e musica

Boosta si esibirà nelle quattro sedi delle Gallerie d’Italia con quattro composizioni sonore uniche, ciascuna pensata per dialogare con le opere e lo spazio museale

Il progetto “Gallerie Sonore” è un’iniziativa innovativa che unisce arte e musica, promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Davide Dileo, meglio conosciuto come Boosta, tastierista e co-fondatore dei Subsonica.

Questa sinergia tra arti visive e sonore prende vita in un tour autunnale di concerti live, che vedrà Boosta esibirsi nelle quattro sedi delle Gallerie d’Italia, la rete museale della banca. Boosta, da sempre appassionato di esplorazione sonora, ha lavorato a stretto contatto con le collezioni d’arte di Intesa Sanpaolo, selezionando opere specifiche tra le oltre 35.000 custodite nelle sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza.

Ha inoltre consultato l’Archivio Publifoto, ricco di circa 7 milioni di fotografie, per trarre ispirazione. Il risultato di questo lavoro di ricerca sono quattro composizioni sonore uniche, ciascuna pensata per dialogare con le opere e lo spazio museale della rispettiva sede.

Quali saranno le quattro date

Il tour di “Gallerie Sonore” inizierà il 10 ottobre a Vicenza, per poi proseguire il 25 ottobre a Napoli, il 29 ottobre a Torino e concludersi il 22 novembre a Milano. Ogni concerto offrirà al pubblico un’esperienza immersiva, in cui le sonorità create da Boosta interagiranno con l’arte visiva, creando una sinestesia che invita a “sentire” le opere esposte.

Il progetto riflette la visione di Intesa Sanpaolo di un museo come luogo vivo e sperimentale, capace di esplorare nuove forme di dialogo tra le arti. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nel definire il museo non solo come spazio di conservazione, ma anche come laboratorio di nuove esperienze artistiche.

Boosta, nel presentare il progetto, ha sottolineato come il suono non sia solo un accompagnamento alle opere d’arte, ma una parte essenziale dell’esperienza museale. “Gallerie Sonore” diventa così un invito a vivere l’arte in modo nuovo, attraverso l’ascolto, esplorando la profonda connessione tra suono e immagine in un contesto che celebra la complessità e l’universalità delle arti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: