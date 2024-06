Bonus Musica 2024: requisiti e come ottenere l’agevolazione per le spese dei corsi musicali dei tuoi figli

Per incentivare lo studio musicale dei giovani, è previsto il "Bonus Musica", una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute per corsi di musica presso scuole accreditate

La musica non è solo un passatempo: è una forma d’arte che arricchisce l’anima e stimola la mente, ma seguire questo tipo di passioni comporta delle spese. Il bonus musica è la risposta che stavate cercando: una detrazione fiscale del 19% per le spese dei corsi musicali, dedicata ai ragazzi tra i 5 e i 18 anni.

Per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, l’articolo 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede una detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a scuole di musica accreditate. Questa agevolazione si applica su un importo massimo di 1.000 euro per ciascun figlio. È un’opportunità significativa per le famiglie che desiderano incoraggiare l’interesse musicale dei propri figli senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare.

Requisiti

Per poter usufruire della detrazione, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

Limite di Reddito: Il reddito complessivo annuo del contribuente che sostiene la spesa non deve superare i 36.000 euro. È importante notare che il riferimento è esclusivamente al reddito del contribuente e non al reddito complessivo della famiglia del minore. Scuole Accreditate: La detrazione è applicabile solo se i corsi di musica sono tenuti da scuole registrate nei registri regionali. Questo garantisce che le scuole rispettino determinati standard qualitativi. Pagamenti Tracciabili: Per poter usufruire della detrazione, i pagamenti devono essere effettuati con metodi tracciabili. Sono accettati versamenti bancari o postali, nonché pagamenti con carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari.

Per richiedere la detrazione, è necessario conservare e presentare la seguente documentazione:

Ricevute di pagamento che attestino l’importo pagato per l’iscrizione e l’abbonamento ai corsi di musica.

Certificazione rilasciata dalla scuola di musica che confermi l’iscrizione e la frequenza del minore.

Come richiedere la detrazione

La detrazione viene richiesta al momento della dichiarazione dei redditi. È importante compilare correttamente il Modello 730 o il Modello Redditi Persone Fisiche, indicando le spese sostenute per i corsi di musica nella sezione apposita dedicata alle spese detraibili. Per evitare errori, può essere utile consultare un commercialista o un CAF (Centro di Assistenza Fiscale).

Questa detrazione rappresenta un sostegno significativo per le famiglie, incentivando l’educazione musicale e rendendo più accessibili corsi che altrimenti potrebbero risultare onerosi. La musica, infatti, non solo arricchisce il percorso educativo dei ragazzi, ma favorisce anche lo sviluppo di competenze cognitive e sociali.

Il bonus musica è una misura concreta per sostenere l’educazione musicale dei giovani, riconoscendo l’importanza della musica nella formazione dei ragazzi. Le famiglie italiane che rispettano i requisiti di reddito e scelgono scuole accreditate possono beneficiare di una detrazione significativa, alleggerendo il carico fiscale e promuovendo l’interesse musicale dei propri figli.

Fonte: Agenzia delle Entrate

