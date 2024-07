Bonus libri 2024-2025, come funziona e chi può richiederlo (a partire dalla regione Lazio)

La Regione Lazio offre libri, dizionari, software e notebook gratuiti o semigratuiti per studenti di scuole secondarie, riservati a famiglie con ISEE non superiore a 15.493,71 euro. Le richieste possono essere fatte dal 2 luglio al 16 settembre 2024 sulla piattaforma SICED

Libri sia cartacei che digitali, dizionari, software e notebook gratuiti o semigratuiti per studenti di scuola secondaria di primo grado (le ex medie) e di secondo grado (le ex superiori). Si tratta di un contributo erogato dalle Regioni (e al momento quelle che hanno confermato l’agevolazione, nel momento in cui scriviamo, sono Lazio, Lombardia, Sicilia, Puglia e Piemonte).

Il bonus è riservato agli studenti di famiglie in difficoltà per promuovere il diritto allo studio. Le modalità di accesso al fondo dipendono dalla Regione o dal Comune di residenza, rispettando i limiti ISEE previsti dalla propria amministrazione locale.

In questo articolo vedremo nel dettaglio quello della Regione Lazio:

Ecco come richiederlo

La Regione Lazio ha pubblicato le linee guida per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, dizionari, libri di lettura consigliati dalla scuola, sussidi didattici digitali e notebook per l’anno scolastico 2024/2025.

Dal 2 luglio è possibile richiedere il bonus attraverso la piattaforma SICED, alla quale è possibile accedere rapidamente con lo SPID. La piattaforma rimarrà aperta fino al 16 settembre (poiché il 15 sarà una domenica).

Chi può richiederlo

Per poter accedere al bonus, gli studenti devono soddisfare i seguenti criteri:

– Residenza nella Regione Lazio

– ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.493,71 euro

– Iscrizione, per l’anno scolastico 2024-2025, a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale o paritaria

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, allegando tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti sopra elencati, fino al 16 settembre 2024

Il nuovo modulo è pubblicato nell’Area Modulistica della Piattaforma SICED e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Comunicazioni

Per comunicazioni o delucidazioni, dal 01/07/2024 è attivo un indirizzo pec attuazioneinterventiistruzione@pec.regione.lazio.it, al quale poter scrivere.

Fonte: Regione Lazio

