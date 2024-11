Björk trasforma il Centre Pompidou di Parigi: con l’intelligenza artificale riproduce versi strazianti di animali estinti

Fino al 9 dicembre il nuovo progetto di Björk trasformerà il Centre Pompidou di Parigi in una sorta di Giardino dell’Eden. Tra AI e biodiversità

In occasione del forum “Biodiversità: quale cultura per quale futuro?” che si terrà al Centre Pompidou, il Museo parigino ospiterà “Nature Manifesto” un’installazione sonora immersiva ideata e progettata dalla cantante Björk e dall’artista Aleph. Un’esperienza unica che potrà essere vissuta gratuitamente da fino a lunedì 9 dicembre 2024.

È sulla celebre “Chenille”, l’iconico “bruco” del Centre Pompidou, che la cantante e musicista islandese presenta il suo progetto: unendo la sua voce con le grida di animali estinti o in via di estinzione, il suo è un potente appello a risvegliare le coscienze di fronte al collasso del Pianeta e della vita.

Björk è sempre stata sensibile a questi temi. Dall’inizio degli anni 2010, l’artista d’avanguardia ha esplorato nei suoi album, in particolare Biophilia (2011) , Vulnicura (2015), Utopia (2017) e soprattutto Fossora (2022), gli intrecci tra natura e tecnologia, impegnandosi in prima persona nella causa ambientale e nella conservazione della biodiversità.

Così in Nature Manifesto, un’installazione sonora immersiva che ha progettato esclusivamente per il Centre Pompidou con l’artista e curatore Aleph, ci invita a ripensare il nostro ruolo nella custodia degli esseri viventi. L’opera, che risuona nelle emblematiche scale mobili della facciata, fonde la voce di Björk che legge un potente manifesto con le grida di animali estinti o in via di estinzione. Un vero e proprio viaggio mentale prodotto dall’artista con l’Istituto per la Ricerca e il Coordinamento Acustico/Musicale (Ircam) e diversi modelli di intelligenza artificiale.

Qui un estratto del testo firmato Björk e Aleph:

Il y a urgence

l’apocalypse a déjà eu lieu

et la façon dont nous allons agir maintenant est essentielle

après l’extinction massive

nous prendrons un nouveau départ

notre ancien confort a disparu

nous défilerons avec des grillons mutants dans des récoltes radioactives lumineuses

nous migrerons avec les gnous

parmi les orangs-outans en voie de disparition

un nouveau monde

avec l’émergence d’assemblages

et d’enchevêtrements rhizomatiques

avec la voix altérée d’un béluga

et d’un phoque à l’adn transformé

nous nous installerons dans des champs sonores de moustiques nous trouverons la réciprocité sensorielle

dans tous les tissus écologiques conjonctifs

dans une strate sonore pionnière

de paons, d’abeilles et de lémuriens mutants.

