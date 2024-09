Bird Photographer of the Year 2024: la foto che ha vinto ti farà girare la testa e salire un groppo allo stomaco

Da “When Worlds Collide” di Patricia Seaton Homonylo, che ha conquistato il primo premio con la foto di oltre 4000 uccelli morti a causa di collisioni contro vetrate, agli altri vincitori delle diverse categorie.

Sono stati oltre 23mila i fotografi che hanno partecipato al prestigioso concorso fotografico Bird Photographer of the Year, che quest’anno ha raggiunto la sua nona edizione. Come suggerisce il nome, il concorso premia le migliori fotografie di uccelli, suddivise in 8 principali categorie: Best Portrait, Birds in the Environment, Bird Behaviour, Birds in Flight, Black and White, Urban Birds, Conservation (Single Image) e Comedy Bird Photo.

E’ quanto mai curioso che ad aggiudicarsi il primo premio sia stato lo scatto “When Worlds Collide” di Patricia Seaton Homonylo, che ha ritratto più di 4.000 uccelli morti raccolti nelle aree urbane di Toronto, in Canada. L’obiettivo della fotografa canadese era fare luce sul triste fenomeno degli uccelli che muoiono sbattendo contro vetrate e superfici riflettenti.

La vincitrice, che è anche volontaria presso l’ente di beneficenza Fatal Light Awareness Program, ha dichiarato che ogni anno, solo nel Nord America, muoiono oltre 1,3 miliardi di uccelli in seguito a collusioni contro le finestre. I volontari alla fine dell’anno li dispongono gli uni vicino agli altri per scuotere e sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare le persone ad adottare misure preventive, come gli adesivi per vetri.

Veniamo quindi alla categoria “Best Portfolio” che ha visto trionfare l’ungherese Bence Muté con una serie di fotografie scattate nei dintorni di casa. Una più bella dell’altra.

Passando alla categoria “Best Portrait” troviamo in testa Alan Murphy degli Stati Uniti con il delicatissimo ritratto intitolato “Winter Pink”, scattato in Alaska. Sembra un dipinto.

Kat Zhou ha conquistato l’oro nella categoria “Birds in the Environment” con lo scatto “Immersion”.

Nella categoria “Bird Behaviour” ha trionfato lo statunitense Nathaniel Peck con l’inquietante fotografia “Scavenger”, che ritrae un avvoltoio sopra una carcassa di animale.

Passando a “Birds in Flight” troviamo una foto che grazie al contrasto luce/ombra fa emergere in tutta la sua bellezza l’upupa eurasiatica ritratta da Hermis Haridas.

Siamo quindi giunti alla categoria “Black and White” dove in testa c’è David Stowe, dall’Australia, con “Ippona Impression”. Assomiglia alla testa di un ippopotamo ma in realtà è uno svasso testacanuta (Poliocephalus poliocephalus) che si immerge in acqua.

‘Treacherous Journey’ di Grzegorz D’ugosz ha conquistato l’oro nella categoria “Urban Birds”. Verso fine aprile sono molte le anatre che, dopo la schiusa delle uova, cercano di raggiungere il fiume Vistola attraversando le trafficate strade di Varsavia insieme ai pulcini.

Viaggiano su 2 canali, attraversano 3 passaggi sotterranei creati appositamente per loro e infine una grande autostrada a 6 corsie, che ogni anno riescono ad attraversare grazie all’intervento di un gruppo di volontari. Dopo la traversata arrivano sani e salvi al fiume Vistola.

Simpaticissima anche la fotografia che si è aggiudicata il bronzo nella categoria “Comedy Bird Photo”.

FONTE: birdpoty

