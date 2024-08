Banksy: lo zoo di Londra ha rimosso l’ultima opera del “safari urbano”, dove finirà?

L'ultimo murale di Banksy, comparso allo zoo di Londra nei giorni scorsi, è stato spostato per motivi di "custodia cautelativa" e al momento non si sa dove e se verrà esposto

Banksy ha fatto molto parlare di sé negli ultimi giorni. A Londra, nel giro di poco più di una settimana, sono comparsi 9 murales, l’ultimo all’entrata dello zoo. Il culmine della serie “London Zoo” raffigura un gorilla che solleva una saracinesca per liberare un leone marino e degli uccelli.

Questo murale ha rappresentato un finale sorprendente (e con un messaggio abbastanza esplicito) del nuovo percorso artistico di Banksy che ancora una volta ha lasciato il segno nella capitale londinese.

Ora però lo stesso zoo ha deciso di rimuovere l’opera di Banksy per motivi di “custodia cautelativa”, ovvero proteggere il murale, ma anche per consentire alla struttura di utilizzare l’ingresso completo durante il periodo estivo. L‘opera originale è stata quindi sostituita con una replica.

Un cartello nelle vicinanze riporta la scritta “Banksy woz ere” e le scuse della struttura ai fan dello street artist rimasti delusi.

Kathryn England, direttrice operativa dello zoo, ha spiegato che la decisione di rimuovere l’opera è stata presa per preservarla adeguatamente, ma non è ancora chiaro dove questa finirà e sarà esposta.

Last chance to visit 🦍

The artwork will be removed from public display on Friday evening for its safekeeping and to make full use of our entrance during the busy summer period.

We hope as many of you as possible will be able to visit the piece tomorrow! #Banksy pic.twitter.com/LwlCjwHc0M

— London Zoo (@zsllondonzoo) August 15, 2024