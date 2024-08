Banksy colpisce ancora: gabbiotto della polizia diventa un acquario, è la settima opera del safari urbano

Sono diventate 7 (ma una è stata rubata) le opere del safari urbano di Banksy a Londra. L'ultima creazione, comparsa ieri, ha trasformato un gabbiotto della polizia in un acquario

Londra continua ad essere il palcoscenico delle audaci incursioni artistiche di Banksy, il celebre street artist britannico, che nell’ultima settimana ha arricchito la capitale con una serie di nuove opere che sono diventate un vero e proprio “safari urbano” diffuso.

Attualmente se ne contano 7, dopo la “comparsa” ieri di un acquario dipinto su una garitta della polizia, situata su Ludgate Hill, vicino all’Old Bailey e alla Cattedrale di St. Paul.

L’opera, che si distingue dalle precedenti per una maggiore attenzione ai dettagli e soprattutto per l’uso di sfumature di azzurro, ha trasformato la facciata in vetro della cabina di polizia in un acquario, popolato da pesci (forse piranha) che nuotano. L’uso di vernice spray traslucida conferisce un effetto realistico e dinamico.

Non c’è alcun dubbio che l’opera sia di Banksy dato che lo stesso artista, come sempre, l’ha postata sul suo profilo Instagram.

Il “safari urbano” di Banksy ha avuto inizio una settimana fa, quando il misterioso artista ha cominciato a lasciare diverse opere in giro per Londra, ed è nata una sorta di caccia al tesoro per i residenti e i turisti.

Dopo la capra, i due elefanti e gli scimpanzé, si è fatta particolarmente notare l’opera dipinta su una parabola che ritraeva un lupo e che è stata rubata nel giro di un’ora da quando era stata installata.

In tanti hanno pensato che il furto potesse far parte del piano artistico di Banksy ma sembra che non sia così. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, un portavoce dell’artista avrebbe dichiarato che:

[Banksy] non è né coinvolto né avalla il furto. Non abbiamo alcuna conoscenza dell’attuale ubicazione della parabola.

Quanto accaduto non ha però scoraggiato l’artista che ha continuato il suo progetto dedicato agli animali con altre due opere: i pellicani intenti a mangiare pesci sull’insegna di un pub a Walthamstow e, infine, un grande gatto nero che si stiracchia a Cricklewood.

Cosa riserverà ancora il genio artistico di Banksy?

