Back to school 2024: 8 albi illustrati da leggere a bambini e ragazzi, per un ritorno a scuola più sereno

Ritorno a scuola ansiogeno? Niente paura, con tanta calma e sangue freddo passerà anche il timore del primo giorno di scuola e rimarrà solo un piacevole ricordo. Per stare vicino ai nostri cuccioli abbiamo selezionato 8 albi illustrati da leggere insieme. Scegli quello che fa al caso tuo

Settembre tempo di scuola, di nuove sfide e di tante aspettative. Il mese dello zaino nuovo e delle penne colorate, degli amichetti da rivedere e delle vecchie abitudini da riprendere. Il mese dell’inizio per antonomasia, dei buoni propositi e delle piccole ansie: il primo giorno di scuola (ma anche il secondo, il terzo…) come sarà? “Sarò lontano da mamma e papà tutto il giorno“, si dicono i più piccoli, “devo affrontare di nuovo quel compagno antipatico“, potrebbero dirsi i più grandicelli.

Un turbinio di emozioni che è giusto che le nostre bambine e i nostri bambini vivano, belle o brutte che siano. In maniera sana, certo, senza panico e con un pizzico di leggerezza, quello che serve per prendere di petto anche qualsiasi spiacevole avventura. Ma come fare per stare loro vicino in questo vortice di sensazioni che è il ritorno a scuola? Ascoltarli e osservarli, anche da lontano se serve, non perdere un attimo dei loro sguardi, fare in modo di essere presenti anche se non lo diamo a vedere.

Leggi anche: Leggere ad alta voce ai bambini fa bene. Migliorano le abilità cognitive e la capacità di affrontare le sfide della vita

Una mano – come sempre – ci può arrivare dagli albi illustrati, scrigni incontrastati di storie magnifiche da leggere ad alta voce con i nostri figli (e non solo). Ne abbiamo scelti per voi 8, dai must have ai più recenti:

A più tardi!, di Jeanne Ashbé – Babalibri, 2019 – da 1 anno

Con immagini semplici e delicate, Ashbé racconta il passaggio dalle braccia della mamma a quelle della maestra e viceversa. Indicato anche ai piccolissimi che si avvicinano per la prima volta all’asilo nido.

Zeb e la scorta di baci, di Michel Gay – Babalibri, 2008 – da 3 anni

Zeb parte per il campo estivo, ma è in ansia perché sa che gli mancheranno i baci di mamma e papà. Come fare? I genitori gli preparano una scorta di baci e Zeb, quando si sentirà triste, non dovrà fare altro che aprire la scatola e prendere un fogliettino con i baci di mamma e papà. Una bellissima idea che consolerà chiunque. Una bellissima storia sulla solitudine e il distacco.

Anch’io vado a scuola!, di Paola Milani – Kite, 2010 – da 3 anni

Una storia rivolta a bambini, genitori e insegnanti per affrontare i primi giorni alla scuola dell’infanzia e dell’inserimento nel miglior modo possibile.

Truman, di Jean Reidy – Ed. Lapis, 2022 – da 3 anni

Truman è una piccola tartaruga e crede che la sua amica Sara l’abbia abbandonato quando lei lo saluta per andare a scuola. Preoccupato, decide di farsi coraggio e raggiungerla…

La mia scuola così, di Luigina del Gobbo – Ed. Lapis, 2020 – da 3 anni

Filastrocche in rima per scoprire insieme con le bambine e i bambini il mondo che si nasconde tra le mura della scuola. “Tra pareti dipinte di stelle e pianeti, il verde del prato, gesti di gentilezza e orologi senza lancette”, cosa si nasconde?

Dieci maestri deliziosi, di Ross Montgomery – Ed. Lapis, 2021 – da 5 anni

Sono ben 10 i maestri che all’uscita della scuola perdono il bus. Come tornare a casa? Il signor Baldo propone di prendere la scorciatoia nel bosco, ma nessuno sa che quel bosco è pieno di mostri affamati. E infatti, uno dopo l’altro, i dieci maestri “deliziosi” diventano 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… Un bellissimo albo, ricco di suspense, per imparare e ricordare i numeri da uno a dieci e a ritroso.

Immagina un posto, di Chiara Carminati – Ed. Lapis, 2022 – da 5 anni

Con il cuore pieno di aspettative Teresa si avventura verso il suo primo giorno di scuola, guidata dalla mano del papà e dalle sue parole rassicuranti.

Immagina un posto ha radici lontane: nasce per ricordare e festeggiare la fondazione del primo Asilo di Artegna, un piccolo comune del Friuli Venezia Giulia, esattamente 100 anni fa, nel 1922. Un libro prezioso, frutto dell’incontro tra gli insegnanti, i genitori, Chiara Carminati e Lucia Scuderi, pensato come un regalo per gli allievi e disponibile oggi per tutti i bambini.

Benvenuto a scuola, di Anne Isabelle Le Touzé – Ed. Lapis, 2020 – da 5 anni

Il piccolo Amid, pelle scura e una testa piena di ricci, è al suo primo giorno della scuola dell’infanzia: è timido e silenzioso, non parla con nessuno e se ne sta in disparte. Ma troverà il modo per rompere il ghiaccio…

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: