Baby You, la mongolfiera a forma di neonato che simboleggia il bambino interiore che è in tutti noi

Un gigantesco bambino dormiente, sdraiato sulle nuvole, è apparso nei cieli del Veterans Park, Stati Uniti, lasciando tutte le persone a bocca aperta.

Il giorno del solstizio d’estate, durante il festival “Make Music Day” tenutosi presso il Veterans Park a Milwaukee (Stati Uniti), è stato avvistato un oggetto misterioso: alcuni partecipanti, increduli, hanno addirittura dichiarato di non aver mai visto nulla di simile.

In effetti non è cosa da tutti i giorni ritrovarsi di fronte a un gigantesco neonato sospeso in aria, intento a schiacciare un pisolino. Si tratta di “Baby You”, impressionante installazione artistica ideata per lanciare, negli Stati Uniti, l’edizione inglese dell’iconica rivista polacca Przekroj, famosa per il suo taglio gentile e giocoso.

La scelta di puntare sul neonato dormiente, lungo oltre 30 metri, non è stata casuale, ma simboleggia, oltre al lancio della rivista in America, l’illimitato potenziale insito in tutti noi e il bambino interiore che sta aspettando di essere risvegliato. Una trovata stravagante che ha da subito attirato l’attenzione di tutti.

– Condividiamo la conoscenza perché crediamo nel potenziale illimitato all’interno di ciascuno di noi – ha dichiarato Tomek Niewiadomski, presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Przekroj. – Il nostro obiettivo è quello di sostenere ogni lettore nel suo percorso di crescita personale e scoperta di sé, sia che sia alla ricerca del significato della vita o semplicemente stia cercando di trovare gioia, di rilassarsi e apprezzare il momento presente. –

Per costruire Baby You c’è voluto il tempo di una gravidanza, ovvero 9 mesi, il coinvolgimento dell’artista belga Bart Van Peel nonché di un gruppo di ingegneri, sarti e designer provenienti da tutta Europa. Il processo di realizzazione della mongolfiera è stato infatti particolarmente impegnativo. In particolare, gonfiare la testa del bambino ha richiesto lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di diffondere l’aria in tutta la sua struttura interna.

Bello il messaggio, spettacolare la mongolfiera!

