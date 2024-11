Questa associazione produce libri tattili per bambini ciechi e ipovedenti per dare loro un’esperienza sensoriale immersiva

L’associazione Les Doigts Qui Rêvent vuole rendere i libri accessibili a tutti e per questo produce libri tattili da esplorare con le dita per i bimbi ciechi o ipovedenti

L’associazione francese Les Doigts Qui Rêvent, fondata nel 1994, ha una missione speciale: rendere i libri accessibili ai bambini ciechi o ipovedenti, offrendo loro la possibilità di vivere la lettura in modo tattile.

Situata a Talant, vicino a Digione, questa casa editrice unica nel suo genere progetta e produce libri illustrati tattili che possono essere esplorati con le dita. Ogni libro è realizzato a mano con materiali diversi per creare una varietà di texture, dando vita a un’esperienza sensoriale immersiva per i bambini che leggono attraverso il tatto.

La produzione di questi libri coinvolge vari attori locali, con un modello di economia solidale che valorizza anche il contributo di persone con disabilità. Alcuni dei processi, come il taglio dei materiali e la stampa in Braille, sono affidati a laboratori specializzati, come l’Association des Paralysés de France a Monéteau.

Questo approccio permette di sostenere una filiera inclusiva e attenta ai dettagli, con dipendenti e volontari che si occupano di assemblare ogni libro a mano. L’attenzione alla qualità artigianale è un valore fondamentale per Les Doigts Qui Rêvent, nonostante i costi di produzione siano elevati.

Sono pensati per far familiarizzare i bambini con la lettura in Braille

Gli album tattili prodotti dall’associazione non si limitano a raccontare storie, ma sono progettati per far familiarizzare i bambini con l’oggetto libro e la lettura in Braille. Mentre i bambini vedenti sono esposti a lettere e scrittura fin dalla tenera età, i bambini ciechi devono attendere di imparare il Braille prima di avvicinarsi alla lettura. I libri tattili di Les Doigts Qui Rêvent cercano di colmare questa lacuna, fornendo testi in Braille accanto a grandi caratteri per permettere un’esperienza condivisa anche tra bambini vedenti e non.

L’associazione non si occupa solo di produzione, ma anche di sensibilizzazione attraverso laboratori che coinvolgono bambini e adulti, proponendo attività che sviluppano le capacità sensoriali e favoriscono la consapevolezza sulla disabilità visiva. Questi laboratori offrono esperienze che non richiedono la vista, aiutando i partecipanti a entrare in contatto con il mondo dei non vedenti.

Con oltre 58.000 libri prodotti, Les Doigts Qui Rêvent è oggi un punto di riferimento internazionale. Grazie a collaborazioni e premi, come l’IBBY-Asahi Reading Promotion Award e il Virgil Zickel Award, l’associazione continua a promuovere l’inclusione e l’accessibilità alla lettura per tutti i bambini.

Fonte: Les Doigts Qui Rêvent

