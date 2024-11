“Art of Play”: arriva a Roma la mostra immersiva dedicata al gioco e a Hello Kitty

La città di Roma ospita "Art of Play", la prima mostra immersiva dedicata all'arte del "giocare". Attraverso un percorso di 16 installazioni interattive adulti e piccini potranno immergersi nel mondo del gioco in un modo davvero unico.

A partire dal 25 ottobre 2024, Roma accoglie la fantasia con l’arrivo di “Art of Play”, la più grande mostra immersiva dedicata al gioco ed all’iconico personaggio Hello Kitty. L’evento si terrà presso il Pratibus District, e promette di catturare l’attenzione di grandi e piccini grazie ad un’esperienza sensoriale che non ha rivali. Dietro questa ambiziosa esposizione si celano Elena e Giulia Sella, già conosciute per il loro successo a Parigi con “House of Dreamers”. Questa volta, le due sorelle hanno scelto la capitale italiana come palcoscenico per un’esperienza che mira a riscoprire la meraviglia del gioco.

Un viaggio tra sedici installazioni interattive

Il cuore di “Art of Play” è rappresentato da sedici installazioni interattive che invitano i visitatori a immergersi in mondi straordinari. Il percorso è stato ideato per risvegliare il bambino interiore di chiunque, in modo da richiamare alla memoria l’importanza e la gioia del gioco. Tra le attrazioni principali spiccano una casa delle bambole a grandezza naturale, costruita per far rivivere i sogni d’infanzia, e spettacolari strutture di mattoncini giganti. Non mancano poi le installazioni dedicate all’atmosfera nostalgica degli Arcade, che riporteranno il pubblico indietro nel tempo con un tocco di modernità, ed altre creazioni che giocano con il fascino dei pastelli colorati.

Teddy e Hello Kitty: protagonisti dell’esperienza

Una delle figure centrali dell’evento sarà Teddy, l’orsetto mascotte della mostra, che negli ultimi giorni ha già fatto parlare di sé con apparizioni per le vie di Roma. Teddy non si limiterà a comparire, ma sarà anche protagonista di uno spettacolo di effetti speciali che certamente saprà intrattenere i visitatori. Ma la vera star sarà senza dubbio Hello Kitty, l’amata creazione di Sanrio, che celebra in questa occasione il 50º anniversario del brand. L’area dedicata a Hello Kitty metterà a disposzione degli ospiti una serie di installazioni interattive che ripercorrono la storia del celebre personaggio e invitano i visitatori a esplorare le sue passioni in scenari coinvolgenti, ognuno con un tocco di magia kawaii.

Alla fine del percorso espositivo, ci sarà una dolce sorpresa per tutti i fan di Hello Kitty: l’Hello Kitty Cafe, un bar a tema caratterizzato da tinte pastello e decorazioni ispirate all’universo della celebre gattina, il quale offrirà una varietà di prodotti personalizzati, rendendo l’esperienza ancora più memorabile.

Un invito a riscoprire il gioco

“Art of Play” vuole essere un invito a rivivere la gioia del gioco come esperienza collettiva. Elena e Giulia Sella, le menti creative dietro questo progetto, raccontano come l’idea sia nata dal loro desiderio di condividere l’importanza del gioco nelle loro vite. “Da bambine, giocavamo per creare mondi, e oggi il gioco è il linguaggio che ci lega ai nostri figli”, spiegano le sorelle. La mostra rappresenta dunque un’occasione per riscoprire quel linguaggio universale che è il gioco, attraverso un viaggio sorprendente che affascinerà tutti, dai più piccoli ai più grandi.

Informazioni utili

La mostra “Art of Play” avrà luogo dal 25 ottobre 2024 fino al 31 ottobre 2024, presso le aree del Pratibus District di Viale Angelico 52, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:15. I biglietti sono già disponibili, con prezzi che partono da €18.90 per gli adulti e €13.90 per i bambini, mentre l’ingresso sarà gratuito per i visitatori fino ai tre anni, previa ritiro del biglietto presso la biglietteria il giorno della visita. La durata prevista per il tour è di circa 60-90 minuti.

Qui per maggiori informazioni.

