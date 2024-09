Arriva “Due”, il romanzo che celebra il ritorno di Aidi e Alex, trent’anni dopo

Dopo il clamoroso successo di "Jack Frusciante è uscito dal gruppo", Enrico Brizzi torna con il sequel "Due". Il romanzo riprende la storia di Aidi e Alex, esplorando le loro vite dopo la separazione adolescenziale

Trent’anni dopo aver conquistato i lettori con la storia di Aidi e Alex, lo scrittore Enrico Brizzi è pronto a riaprire le porte del suo universo narrativo più iconico. Il 17 settembre 2024 è arrivato in libreria “Due”, il sequel tanto atteso di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”, un romanzo che ha segnato un’epoca nella letteratura italiana.

Bologna, la musica, la bici e due adolescenti che si separano per un anno – che, negli anni ’90 e senza internet, equivaleva a una vita. Ma il nuovo libro di Enrico Brizzi riprende esattamente da dove eravamo rimasti, dal saluto tra Aidi e Alex: lei parte per studiare negli Usa, lui con gli amici in un Interrail.

“Ventinove anni dopo quei due hanno bussato alla porta di casa e io l’ho aperta facendoli entrare: erano gli stessi di allora”, ha raccontato lo scrittore, ospite a PordenoneLegge.

Il ritorno di Aidi e Alex è un evento che molti fan aspettavano da tempo. Brizzi, con la sua scrittura coinvolgente e il suo stile inconfondibile, ci riporta nella Bologna degli anni ’90, tra le note di rock alternativo, le amicizie adolescenziali e l’amore che sfida il tempo e la distanza.

La musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle opere di Brizzi, e “Due” non fa eccezione. “In questa storia, la musica entra da una parte attraverso le orecchie dei protagonisti e dall’altra è propria la pasta della scrittura, fatta di musica, ritmo”, ha spiegato l’autore. “A me, per primo, piace scrivere ascoltando musica, scelta in base al tipo di scrittura. In questo caso, parliamo di rock alternativo anni ’90”.

La Genesi di “Due”

Brizzi racconta come è nato il sequel: “Dopo aver riletto per la prima volta per intero questo libro, che ho pubblicato 30 anni fa, ho richiuso il volume, ho riaperto il computer e mi sono messo a scrivere come proseguiva la storia, esattamente dal punto in cui l’avevamo lasciata”.

Il romanzo esplora le vite di Aidi e Alex dopo la loro separazione, affrontando le sfide dell’amore a distanza e la crescita personale in un’epoca senza la connessione costante di internet. “Ritroviamo Aidi e Alex, gli eroi tra i 17 e i 18 anni. Sono due ragazzi che hanno appena fatto spazio, nella loro vita, l’uno all’altra, e subito sperimentano forse la prova più difficili per due giovani innamorati, ovvero stare lontani”, racconta Brizzi.

“Due” è un romanzo che parla al cuore di chi ha amato “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” e di chi si avvicina per la prima volta a questa storia. È un viaggio nella memoria, un ritorno a un’epoca che ha segnato molti di noi, ma è anche una riflessione sull’amore, l’amicizia e il tempo che passa.

Con “Due”, Enrico Brizzi dimostra ancora una volta la sua capacità di raccontare storie che emozionano e fanno riflettere, confermandosi come uno degli autori italiani più amati.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: