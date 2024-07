È stato finalmente aperto il primo museo d’Europa dedicato alle artiste donne (troppo spesso sottovalutate)

Il Femmes Artistes du Musée de Mougins è il primo museo d’Europa dedicato alle artiste donne con un centinaio di opere nella sua collezione

Il 21 giugno 2024, in Francia, è stato inaugurato il primo museo d’Europa dedicato esclusivamente alle artiste donne: il Femmes Artistes du Musée de Mougins (FAMM). Situato nel pittoresco borgo di Mougins, vicino a Cannes, il museo rappresenta una nuova e significativa realtà nel panorama artistico europeo.

Questo progetto è stato ideato e realizzato dal collezionista e mecenate Christian Levett, noto per il suo impegno nel mondo dell’arte. Il FAMM sorge sui resti dell’ex Museo d’Arte Classica di Mougins (MACM), anch’esso fondato da Levett.

Con una collezione che vanta oltre un centinaio di opere, celebra il talento femminile nel mondo dell’arte. Tra le artiste rappresentate figurano nomi illustri come Berthe Morisot, Frida Kahlo, Lee Krasner, Louise Bourgeois, Niki de Saint-Phalle, Marina Abramović e Alice Neel. La collezione comprende una vasta gamma di stili e periodi, offrendo una panoramica completa dell’impatto e dell’evoluzione delle donne nell’arte.

Ci sono opere pittoriche, scultoree ma anche fotografie e performance art

Christian Levett ha spiegato che la decisione di trasformare il MACM nel FAMM è nata dal desiderio di evolvere insieme ai propri gusti artistici, sviluppati in oltre 25 anni di collezionismo. Levett ha espresso la speranza che il FAMM diventi presto una destinazione imperdibile per gli appassionati d’arte, studenti, ricercatori e curatori.

La creazione del museo rappresenta non solo un tributo alle donne artiste, ma anche un passo significativo verso una maggiore inclusione e riconoscimento nel mondo dell’arte. La missione del FAMM è duplice: valorizzare il contributo delle donne alla storia dell’arte e offrire uno spazio espositivo che promuova la ricerca e la formazione.

Oltre alle mostre permanenti, il museo prevede di ospitare mostre temporanee, conferenze e workshop, creando un vivace centro culturale. Le opere esposte coprono un’ampia gamma di media, tra cui pittura, scultura, fotografia e performance art, riflettendo la diversità e la ricchezza della produzione artistica femminile.

L’apertura del FAMM a Mougins segna un momento storico, non solo per la Francia, ma per tutta l’Europa. Il museo rappresenta un importante riconoscimento del talento e della creatività delle donne artiste, spesso sottovalutate o ignorate nei canoni tradizionali dell’arte. Grazie all’iniziativa di Levett, il FAMM offre un nuovo spazio dove le opere di queste artiste possono essere celebrate e studiate, contribuendo a riscrivere la storia dell’arte con una prospettiva più inclusiva e equa.

Fonte: FAMM

