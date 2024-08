Cos’è un Silent Reading Party, la lettura condivisa senza cellulare (nuovi appuntamenti a Modena)

Una mattinata o un pomeriggio immersi nel silenzio e con un buon libro e senza il cellulare. La magia dei Silent Reading Party invade anche la Biblioteca Delfini di Modena

Spegni il cellulare e mettiti nell’angolo più comodo che preferisci. Qui si legge, assorti e in silenzio, nella pace che solo dà un allontanamento dai social. Proprio così e ce lo insegnano bene i vari silent reading party che piano piano, da New York, sono sbarcati anche dalle nostre parti.

È il caso di Bari e ora anche di Modena. Qui, infatti, la biblioteca Delfini ha promosso l’iniziativa “Delfini book party“, una serie di appuntamenti programmati di lettura lontano dai dispositivi in cambio di un caffè o di una bibita.

Leggi anche: Impazzano i party letterari: addio ai cellulari, ci si rilassa e si legge un libro insieme

I prossimi incontri saranno sabato 24 dalle 8 alle 10 e giovedì 29 agosto dalle 17 alle 19.

Siete pronti a immergervi in un'esperienza di lettura in totale relax?Non potete mancare al nostro Delfini Book Party… Posted by Biblioteche Modena on Saturday, August 17, 2024

I silent reading party sono veri e propri incontri letterari in cui si spegne il cellulare e si legge in silenzio. Tutti, dunque, ci si trovano accomunati dalla stessa passione, ossia quella per la lettura.

La prima “regola” anche a Modena, come in ogni “silent reading party”, spegnere il cellulare: ogni partecipante viene accolto dalle bibliotecarie alle quali dovrà consegnare il telefono, che verrà conservato in una busta sigillata, e riceverà come benvenuto un caffè o una bibita fresca di acqua e menta. Ciascuno, poi, si sceglierà un angolo comodo e, in silenzio, si dedicherà alla lettura. Chiunque può portare con sé da casa il proprio libro oppure sceglierlo tra quelli proposti dalla biblioteca nello spazio dedicato all’iniziativa.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: