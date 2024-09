Acquistati tutti i libri in vetrina di un negozio di Milano, il potente gesto che sostiene le librerie indipendenti

A Milano si continua a svuotare le vetrine delle librerie in uno splendido progetto che intende proprio sostenere questi punti vendita. La terza libreria è stata presa d'assalto e la sua vetrina è ora in fase di allestimento

Vetrine prese d’assalto alla Libreria Antigone. Nessun ladro però ha portato via i volumi del punto vendita di Via Antonio Kramer 20, a Milano, bensì due clienti. Un cartello affisso in bella vista spiega ai passanti come mai non ci siano più libri in esposizione per il momento.

“Vetrina in allestimento. Sono stati venduti tutti i libri esposti!” si legge. Proprio così, i due clienti li hanno acquistati tutti, senza lasciarne neanche uno.

E non è la prima volta che accade un fatto simile in città. È toccato inizialmente alla Hoepli – La Grande Libreria Online, dove un cliente ha speso 10.000 euro in libri. L’azione è stata replicata alla i Baffi Libreria e ora ha interessato anche la vetrina della Libreria Antigone.

A differenza del cliente misterioso della Hoepli di Milano, qui i nomi degli acquirenti si conoscono. Sono stati Alessandro e Antonello, già clienti della libreria milanese, a fare man bassa della sua vetrina. I due hanno deciso di aderire a una splendida iniziativa chiamata per l’appunto Svuota la Vetrina.

L’iniziativa “Svuota la Vetrina”

Il progetto Svuota la Vetrina nasce proprio dopo il curioso caso della libreria Hoepli. A idearlo è stato una signora di nome Daniela, che ha seguito l’esempio del compratore misterioso con l’obiettivo di sostenere le librerie indipendenti.

Così lo ha fatto in prima persona, scegliendo una libreria di “sua portata” e tornando a casa con tutti i libri della vetrina di I Baffi. Attraverso l’inequivocabile profilo Instagram svuola_la_vetrina, Daniela invita il pubblico di lettori ad aiutare questi esercizi mediante l’acquisto dei libri.

Chi sceglie di partecipare, svuota letteralmente la vetrina di una libreria, lanciando un messaggio che ci si augura dia i suoi frutti. Nel caso della Libreria Antigone ha funzionato. I gestori hanno ringraziato di cuore i loro due affezionati clienti, dedicando un pensiero a questa iniziativa.

Che sia un invito a comprare un libro, cinque o l’intera vetrina quello che importa è il significato sociale e culturale nel voler difendere e sostenere le librerie indipendenti. Un bell’esempio da seguire e diffondere, per l’editoria e per la cultura in generale”

Quale sarà la quarta libreria? Siamo pronti a scoprirlo. In un’intervista, Daniela ha lanciato una sfida, confessando che spera che qualcuno superi il cliente misterioso della Hoepli e faccia razzia anche di tutti gli scaffali.

Fonte: svuota_la_cantina/Instagram

