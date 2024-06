A Garbatella c’è un nuovo coloratissimo ecomurale ispirato alla natura: purifica l’aria come 12 alberi

Ad accogliere turisti e abitanti alla metro Garbatella adesso c'è un nuovo ecomurale variopinto, dalle linee sinuose e ispirato ai tramonti romani: è in grado di purificare l'aria come farebbero 12 alberi!

La stazione metro Garbatella, a Roma, ha un nuovo coloratissimo look: tutto merito di un bellissimo ecomurale, che regala una ventata di allegria, ma soprattutto combatterà l’inquinamento. Grazie all’utilizzo di pitture fotocatalitiche e purificatrici d’aria, ha infatti un impatto ecologico positivo pari a circa 12 alberi piantati.

A realizzare l’opera “AS ABOVE SO BELOW”, donata alla capitale dal brand internazionale di gelati NUII (lanciato da Froneri) e Yourban 20230, l’artista romana di fama internazionale Michela Picchi, nota per la sua grande capacità di trasformare spazi comuni in luoghi straordinari.

Attraverso la sua palette e le sue forme sinuose che rappresentano la firma della street artist, passanti e turisti vengono trasportarti in un ambiente onirico e a contatto con la natura e con i suoi elementi: una vera e propria fuga visiva dalla frenesia della città. Per ravvivare la stazione Michela Picchi ha dipinto un tramonto romano all’interno di un paesaggio surreale, che avvolge tutto ciò che tocca inondandolo di colori.

#EcoTappeto a Garbatella! 🌱Scopri "As Above So Below" di Michela Picchi: 300 mq di colori che trasformano la stazione… Posted by Yourban2030 on Wednesday, June 26, 2024

La zona scelta oer essere abbellitta con l’ecotappeto non è casuale: il quartiere Garbatella, oltre ad essere uno dei più popolari e caratteristici, è anche punto di ritrovo di molti giovani, studenti universitari e artisti.

Un ambiente bello e sano in cui vivere è fatto di tanti elementi, dal verde, dal decoro, dalla qualità ambientale, dall’arte. – sottolinea l’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi – Ringrazio NUII e Yourban 2030 per aver voluto donare questo murales mangia smog alla città: un’iniziativa bella che migliora lo spazio pubblico, parla alla città di sostenibilità e solidarietà, ma che soprattutto accende l’attenzione e sensibilizza le persone che attraversano la stazione di Garbatella sull’importanza della qualità dell’aria, dell’abbattimento delle emissioni e del contenimento del nostro impatto sul pianeta. Un modo per prendersi cura dello spazio urbano coinvolgendo con l’arte le persone che vivono nel quartiere o che lo scoprono per la prima volta.

L’opera “AS ABOVE SO BELOW” è accompagnata anche da un QR Code; basta inquadrarlo per ascoltare la traccia audio “Escapism Reverie” realizzata e creata dal Andrea Marra, creata appositamente per questo ecomurale. Un’esperienza immersiva fra arte e natura!

