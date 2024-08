A Ferragosto musei aperti in tutta Italia: la lista dei parchi archeologici e dei luoghi che puoi visitare il 15 agosto

Ferragosto tempo di arte e cultura! Moltissimi siti di interesse storico e culturale sparsi per l'Italia, infatti, rimarranno aperti anche il 15 agosto, permettendo a turisti e non di passare la giornata di mezza estate tra le bellezze del nostro patrimonio artistico

Musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali come castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini resteranno aperti anche il giorno di Ferragosto.

Lo comunica il Ministero della Cultura e ogni struttura osserverà i propri consueti orari di apertura e le proprie modalità, inclusa la prenotazione quando prevista. In ogni caso, il Ministero ci tiene a sottolineare che quella del 15 agosto non sarà un’apertura gratuita.

Per i turisti che giungono in Italia, ma anche e soprattutto per gli italiani che rimangono in città e desiderano fare un tuffo nella cultura a Ferragosto, il Ministero della Cultura ha riunito tutti i luoghi di interesse che il 15 rimarranno aperti.

Sul portale del Ministero sono pubblicati gli indirizzi che aderiscono all’iniziativa in tempo reale, basta cliccare sulla Regione di interesse.

Quali luoghi di interesse saranno visitabili

Per conoscere i musei e i luoghi di interesse che il 14 e il 15 sono pronti ad accogliere i visitatori, basterà collegarsi al sito web del Ministero della Cultura, selezionare la Regione e scegliere la meta.

