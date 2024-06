A soli 2 anni questo bambino è già un prodigio dell’arte (e c’è chi paga fino a 7mila dollari per avere le sue opere)

Laurent Schwartz sta facendo faville con la sua arte, nonostante la tenera età di 2 anni: i suoi dipinti sono già stati esposti in fiere prestigiose e sono richiestissimi

A soli due anni, il piccolo tedesco Laurent Schwartz ha già conquistato il mondo dell’arte con i suoi straordinari dipinti. Supportato dai genitori, Lisa e Philip, il giovane artista ha scoperto la sua passione durante una vacanza in un resort dove ha passato ore nella stanza dedicata alle attività per bambini, mostrando un talento innato per la pittura.

Laurent ha già esposto le sue opere alla fiera d’arte moderna ART MUC a Monaco di Baviera, dove sono state vendute a prezzi significativi. I suoi dipinti hanno attirato l’attenzione di collezionisti di tutto il mondo, con acquirenti che hanno pagato fino a 7.000 dollari per le sue opere. Le creazioni del piccolo artista sono particolarmente apprezzate per la loro natura astratta, che spesso incorpora sagome di animali come elefanti, dinosauri e cavalli, preferiti di Laurent.

I genitori di Laurent sono stati chiari sul fatto che i guadagni delle vendite delle opere saranno destinati a un conto di risparmio, a cui Laurent potrà accedere solo al compimento della maggiore età. Questo garantisce che i profitti siano utilizzati per il suo futuro, permettendogli di avere risorse per ulteriori sviluppi artistici o educativi.

Dipinge solamente quando ne ha voglia

La madre di Laurent, Lisa, ha creato un profilo Instagram per condividere le opere del figlio, che ha rapidamente guadagnato popolarità, accumulando oltre 36.000 follower. Grazie all’entusiasmo degli utenti sui social, la famiglia ha deciso di mettere in vendita i dipinti, che sono andati a ruba soprattutto dopo l’esposizione a ART MUC.

Lisa assicura che Laurent dipinge solo quando ne ha voglia. A volte, il piccolo artista può trascorrere settimane senza toccare un pennello, ma quando l’ispirazione colpisce, si dedica completamente alla sua arte. Questo approccio garantisce che la passione di Laurent rimanga un’espressione genuina del suo talento e non un obbligo imposto.

Il futuro di Laurent sembra promettente, con richieste per esporre le sue opere che arrivano anche da musei di New York. I collezionisti interessati devono muoversi rapidamente, dato che le sue opere sono molto richieste e il loro valore continua a crescere.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: