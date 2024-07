7 libri (+ 1) da leggere sotto l’ombrellone per capire la crisi climatica (e spiegarla facile agli amici)

Abbiamo selezionato testi che raccontano, anche con ironia, la crisi ambientale e climatica, offrendo spunti di riflessione e soluzioni per un futuro più sostenibile

Vuoi andare in spiaggia e immergerti nella lettura di un libro? Perché allora non sceglierne uno che ti racconta il nostro Pianeta e come possiamo tutelarlo, contrastando le attività che lo inquinano e lo rendono sempre meno abitabile?

Abbiamo selezionato 7 libri (+ 1) in cui scienziati, divulgatori e giornalisti raccontano la crisi ambientale e climatica da un punto di vista originale ma comprensibile.

Con una scrittura diretta ed efficace, a volte ironica e dissacrante, sono testi godibili anche sotto l’ombrellone, e interessanti da condividere con gli amici.

Ecco la nostra selezione.

Il groviglio verde (Add editore, 2024)

Storie scientifiche, crisi globali e funghi preistorici. Immergendoti in questo libro, scritto dal biologo e divulgatore scientifico Danilo Zagaria, visiterai i mangrovieti che tutelano le coste oceaniche dell’Asia e anche l’immensità e fragilità della taiga siberiana, che a causa del cambiamento, sta “migrando” sempre più a nord. In questo testo di circa 260 pagine, l’autore suggerisce come possiamo preservare e proteggere il nostro Pianeta, quali cambiamenti attivare, dandoci un’altra possibilità nella sfida al cambiamento climatico, tra mitigazione e adattamento.

Specie aliene (Lateza, 2024)

Conosciuto anche come Papik, Piero Genovesi è uno zoologo e Responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica per Ispra. Nel suo libro, ci guida in un viaggio intorno al globo alla scoperta delle specie aliene, ovvero di quegli organismi animali e vegetali che sono stati introdotti dall’uomo al di fuori dei loro habitat naturali. Alcune di queste specie, come il pomodoro, hanno arricchito la nostra vita, ma altre, come l’ormai celebre granchio blu, hanno causato seri danni agli ecosistemi, già compromessi dal cambiamento climatico e alle attività umane. Con la globalizzazione, le invasioni biologiche sono aumentate, diventando una delle principali minacce alla biodiversità. Genovesi ci spiega come prevenire queste invasioni e proteggere la natura e noi stessi.

L’Ultima foresta (Aboca, 2023)

Lo scrittore e giornalista ambientale Mauro Garofalo ci accompagna, mano nella mano, alla scoperta dell’antica foresta di Bialowieza, al confine tra Polonia e Bielorussia. Tra i sentieri di questo antico e preziosissimo polmone verde si snodano alcune delle vie attraverso le quali i migranti climatici cercano la salvezza. Uomini, donne e bambini trovano rifugio in questi sentieri, fuggendo dalle catastrofi, ambientali e non, che si abbattono sul Pianeta, dalle siccità alla guerra fino alle pandemie.

Siccità. Un paese alla frontiera del clima (Mondadori, 2023)

L’esperto di sicurezza ambientale e risorse naturali Giulio Boccaletti ci racconta come l’Italia sta affrontando il cambiamento climatico caratterizzato da siccità, ondate di caldo, piogge torrenziali e alluvioni focalizzandosi sull’acqua, risorsa sempre più preziosa e che continuiamo a sprecare. Come possiamo custodirla? Boccaletti ha diverse proposte.

Primavera ambientale (Il Margine, 2022)

Nel suo libro Ferdinando Cotugno, giornalista ambientale, propone uno spaccato dell’attivismo eco-climatico. Il testo è una lettera che l’autore invia agli attivisti (da Fridays For Future a Extinction rebellion fino a Ultima Generazione) spingendoli a fare rete, costruendo ponti, grazie anche al supporto della politica e dei cittadini per raggiungere un obiettivo: salvare le condizioni che ci permettono di vivere sulla Terra. Cotugno vuole farci riflettere sui benefici che deriverebbero dal diventare attivisti per il clima, e sul perché non possiamo più permetterci di essere colonizzatori del nostro Pianeta. Una guida, la sua, per tornare a esserne abitanti della Terra.

Un mondo in crisi (edizioni Dedalo, 2022)

Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, direttore della rivista Sapere e membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze, ci racconta la svolta energetica di cui abbiamo bisogno per rendere la nostra quotidianità più sostenibile e affrontare l’attuale emergenza climatica e ambientale. L’autore più volte ricorda che solo con azioni immediate e decise possiamo “venirne fuori”. Il punto di partenza è uno: capire che l’origine del problema è un sistema energetico ormai indifendibile e che, proprio per questo, va cambiato.

Pinguini all’equatore (De Agostini 2020)

La meteorologa e presidente dell’Italian Climate Network, Serena Giacomin e Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, con questo libro riescono nell’ardua impresa di sbugiardare, grazie all’ironia, fake news e le nostre (infondatissime) credenze sul cambiamento climatico. Giacomin e Perri ci ricordano, ad esempio, che la Groenlandia non è mai stata una “terra verde”. Oppure, ancora, che gli elefanti con cui Annibale volle attraversare le Alpi nella seconda guerra punica non erano ventimila ma solamente 37. Tra l’altro, quasi tutti morirono prima della traversata a causa del freddo.

Prime: dieci scienziate per l’ambiente (Codice Edizioni)

Greta Thunberg ha dato voce all’emergenza ambientale, ma non è stata l’unica. Il libro Prima ci accompagna alla scoperta (o all’approfondimento) di dieci figure femminili straordinarie che hanno dedicato la loro vita alla ricerca e alla difesa dell’ambiente.

Le loro storie, raccontate da esperti comunicatori ambientali, ci portano in un viaggio attraverso scoperte scientifiche rivoluzionarie.

Eunice Newton Foote, ad esempio, fu la prima scienziata a teorizzare l’effetto serra nel 1856, anticipando di decenni le scoperte attribuite ai colleghi uomini.

Dalla casa solare di Mária Telkes alla “primavera silenziosa” di Rachel Carson, ogni capitolo del testo svela un tassello fondamentale della storia ambientale. Un libro che rende omaggio all’intelligenza, alla passione e al coraggio di queste scienziate, dimostrando che la lotta per l’ambiente ha radici profonde e volti spesso dimenticati.

