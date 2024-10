Il pilota si sente male, una passeggera prende il comando dell’areo e lo fa atterrare

Un volo da Las Vegas a Monterrey si è trasformato in un incubo quando il pilota ha avuto un malore. Una coraggiosa passeggera ha preso il controllo dell'aereo, guidata dalla torre di controllo

Un volo di routine si è trasformato in un’esperienza da film d’azione quando il pilota di un aereo bimotore Beechcraft King Air 90 ha avuto un arresto cardiaco. L’unica passeggera a bordo, con un incredibile sangue freddo, è riuscita a prendere il controllo del velivolo e ad atterrare in sicurezza, guidata dalle istruzioni della torre di controllo.

L’incidente è avvenuto su un volo partito da Las Vegas e diretto a Monterrey. A seguito del malore del pilota, l’aereo è stato dirottato verso l’aeroporto di Meadows Field, nella contea di Kern, in California.

Mentre la situazione a bordo si faceva critica, la passeggera coraggiosa si è offerta di prendere il controllo dell’aereo. Nonostante la mancanza di esperienza di volo, la donna è riuscita a mantenere la calma e a seguire attentamente le istruzioni fornite dalla torre di controllo di Meadows Field.

Ron Brewster, direttore dell’aeroporto della contea, ha elogiato la prontezza di riflessi della passeggera e l’efficienza del personale di terra. “Siamo riusciti a mettere in allerta i vigili del fuoco, l’ambulanza e tutti quanti, così quando l’aereo si è fermato hanno ricevuto assistenza medica in pochi secondi”, ha dichiarato Brewster alla NBC.

L’audio diffuso dalla Kern County Airport Authority rivela la tensione dei momenti concitati dell’atterraggio. La passeggera, con voce ferma, ripete le istruzioni ricevute dalla torre di controllo, mantenendo una velocità di circa 212 km/h.

Questo incredibile episodio richiama alla mente altri casi in cui passeggeri senza esperienza di volo sono riusciti ad atterrare con successo, come dimostrato da programmi televisivi come “Mythbusters” di Discovery Channel. In situazioni di emergenza come questa, la collaborazione con i controllori del traffico aereo si rivela fondamentale per garantire un atterraggio sicuro.

Purtroppo, nonostante l’eroico gesto della passeggera, il pilota non è sopravvissuto. L’uomo è stato dichiarato morto in ospedale poco dopo l’atterraggio.

