A Roma ha aperto il primo sushi vegano: ti racconto cosa puoi mangiare

Nella Capitale ora si può mangiare sushi vegano grazie al Colors Vegan Sushi, sito nel quartiere Ostiense: ecco alcune delle proposte del menù

Perché mangiare un sushi realizzato tra mille crudeltà quando puoi mangiarne uno vegano senza uccidere pesci? La domanda di opzioni alimentari vegane e vegetariane a Roma è infatti sempre più crescente e proprio per rispondere a questa domanda ha aperto la scorsa settimana Colors Vegan Sushi.

Si trova nel vivace quartiere Ostiense, noto per la sua varietà di ristoranti e locali alla moda ed ha preso il posto di un “classico” sushi, diventando il primo sushi vegano della città. Situato in Via del Gazometro 30, questo locale colorato e accogliente si è proposto di arricchire l’offerta gastronomica della capitale con una cucina che esplora alternative vegetali creative e gustose.

L’apertura di Colors Vegan Sushi è stata accolta con interesse. Il locale offre un’esperienza culinaria variegata, con un menu (non all you can eat) che comprende maki, uramaki, sushi, tartare e onigiri, tutti preparati utilizzando alternative vegetali al salmone, al tonno e al formaggio. Questi piatti non solo soddisfano le esigenze di chi segue una dieta vegana, ma sono anche pensati per essere condivisi e gustati in compagnia.

Cosa possiamo trovare nel menù

Tra le proposte del menu spiccano creazioni come il Laka Smoked Maki, con peperone arrostito, formaggio allo zafferano, tofu affumicato, sesamo nero, shichimi e germogli di rapa rossa. Oppure il Dark Wave, che combina formaggio spalmabile al sesamo nero, carota viola in tempura, crema di peperone giallo arrostito e germogli di cipolla.

Il tutto è completato da dessert come pannacotta allo yuzu. Colors Vegan Sushi porta dunque il sushi vegano al centro della scena culinaria romana, aprendo nuove strade per chi desidera esplorare l’arte culinaria senza compromettere le proprie scelte etiche e di gusto. Data la dimensione ridotta del locale, è consigliabile prenotare in anticipo, il che può essere facilmente fatto online per garantirsi un posto.

