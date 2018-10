Torta di mele, ecco la ricetta passo passo per prepararla con la pasta madre. Dolce autunnale per eccellenza, grazie alla lunga e doppia lievitazione naturale rimane soffice e fragrante anche senza l'uso del burro. Dal gusto delicato è un dolce perfetto per essere servito all'ora della merenda, per la ricreazione a scuola o per la prima colazione del mattino.

La torta di mele è un dolce gustoso che piace davvero a tutti; le ricette per prepararla sono tante e tutti, o quasi, abbiamo quella tramandata dalle nostre nonne che rimane la preferita, ma in base ai nostri gusti ed esigenze esistono tantissime verdioni tutte da sperimentare, a partire dalla torta di mele senza burro, vegan, integrale o, appunto, questa ricetta con pasta madre e ingredienti poco raffinati, perfetta anche per chi è intollerante ai lieviti.

Per una perfetta riuscita, l'iter da seguire è scrupoloso: dopo la prima lievitazione, infatti, bisognerà unire un secondo impasto senza però sgonfiare il primo, cosa non facilissima, ma possibile a patto che trattiate il tutto alla stregua dell'impasto del pan di spagna.

Ingredienti per uno stampo per torte a cernira da 24 cm di diamtro 200 gr di lievito madre

200 ml di acqua

1 cucchiaino di sciroppo d'agave

300 gr di farina 2

2 uova (109 gr sgusciate)

180 gr di zucchero di canna

100 ml di olio di semi di girasole

cannella q.b.

350 gr di mele

zucchero di canna aggiuntivo q.b.

Tempo Preparazione:

60 minuti

60 minuti Tempo Cottura:

60 minuti circa

60 minuti circa Tempo Riposo:

28 ore di lievitazione

28 ore di lievitazione Dosi:

per 6 persone

per 6 persone Difficoltà:

media

Come preparare la torta di mele: procedimento

Porre la pasta madre in una ciotola capiente o nella planetaria insieme all'acqua e allo sciroppo d'agave,

iniziare ad impastare fino ad ottenere un composto spumoso, quindi incoporare anche la farina,

ad impastare fino ad ottenere un composto spumoso, quindi incoporare anche la farina,

coprire con della pellicola alimentare e lasciar lievitare per dodici ore,

trascorse le qualli l'impasto avrà raddoppiato il suo volume,

sgusciare quindi le uova in una ciotola, montarle con le fruste fino a renderle spumose,

aggiungere lo zucchero e continuare a montare,

lo zucchero e continuare a montare, a seguire incorporare anche l'olio e infine la farina e la cannella e montare ancora per amalgamare tutto.

Versare l'impasto appena preparato nella ciotola contenente il lievitato, avendo cura di versarlo lateralmente in modo così da non sgonfiarlo,

amalgamare tutto con una spatola facendo dei delicati movimenti circorlari che vadano dal basso verso l'alto,

foderare con carta forno lo stampo e versare al suo interno, molto delicatamente, l'impasto e lasciar lievitare per altre quattro ore,

trascorse le quali sbucciare le mele, eliminare i torsoli ed affettarle,

incastrare le mele nell'impasto senza pèrò fare troppa pressione in modo così da non sgonfiarlo, se si gradisce spolverizzare in superficie con ulteriore zucchero,

le mele nell'impasto senza pèrò fare troppa pressione in modo così da non sgonfiarlo, se si gradisce spolverizzare in superficie con ulteriore zucchero, infornare in forno caldo a 200° e cuocere per venti minuti, quindi abbassare la temperatura del forno a 180° e proseguire la cottura per altri quarantacinque minuti circa,

in forno caldo a 200° e cuocere per venti minuti, quindi abbassare la temperatura del forno a 180° e proseguire la cottura per altri quarantacinque minuti circa, a cottura ultimata sfornare e far raffreddare su una gratella,

quando la torta di mele sarà fredda potrà essere porzionata e servita.

Come conservare la torta di mele:

La torta di mele, una volta fredda, potrà essere conservata in appositi contenitori alimentari e dovrà essere consumata entro un paio di giorni.

Ilaria Zizza