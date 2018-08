Schiacciata con l'uva, ecco la ricetta per fare in casa un antico lievitato della tradizione culinaria Toscana. Preparata con pasta madre e uva nera, questa focaccia ha un sapore delicato ed è molto soffice; da servire a fine pasto, può essere proposta anche all'ora della merenda.

Un impasto di pane preparato con farina 1, viene aromatizzato con olio extra vergine d'oliva e ramerino (rosmarino in Toscana), e farcito poi con acini di uva nera; miele, zucchero di canna e uva, lo guarniscono in superficie.

Preparata già dal popolo Etrusco, la schiaccia di uva è un antica focaccia dolce di tradizione contadina, che veniva impastata nei giorni di vendemmia utilizzando l'uva nera canaiola. Seppur con piccole differenze, la schiaccia di uva è preparata in tutta la regione Toscana e ogni famiglia possiede la propria variante.

Ingredienti 300 gr di farina 1

230 gr di acqua



100 gr di pasta madre

300 gr di uva nera denocciolata

30 gr di olio evo

1 ciuffo di rosmarino

miele q.b.

zucchero di canna q.b.

farina aggiuntiva q.b.

Tempo Preparazione:

15 minuti

Tempo Cottura:

40 minuti circa

Tempo Riposo:

24 ore di lievitazione

Dosi:

per 4 persone

Difficoltà:

medio/bassa

Come preparare la schiacciata con l'uva: procedimento

Sciogliere la pasta madre nell'acqua, aggiungere la farina ed impastare amalgamando il tutto,

porre quindi l'impasto in una ciotola, coprirlo con della pellicola alimentare e

quindi l'impasto in una ciotola, coprirlo con della pellicola alimentare e farlo lievitare fino al suo raddoppio,

nel frattempo lavare accuratamente l'uva e denocciolarla,

lavare e asciugare per bene il rosmarino e metterlo in un pentolino insieme all'olio, quindi togliere il rametto e farlo raffreddare,

porre ora l'impasto lievitato su una spianatoia leggermente infarinata, allargarlo con i polpastrelli,

versare l'olio e impastare fino a farlo assorbire del tutto,

foderare una teglia con carta forno, e ungerla con olio,

dividere l'impasto in due parti uguali e

spianarne una all'interno della teglia appena preparata,

adagiare sull'impasto gli acini di uva senza sovrapporli,

sull'impasto gli acini di uva senza sovrapporli, spianare il restante impasto e con questo chiudere la focaccia,

stendere in superficie il miele, cospargere di zucchero e decorare con gli acini rimasti.

Infornare in forno caldo a 230° e cuocere a 200° per circa quaranta minuti o comunque fino a doratura,

a cottura ultimata sfornare e far raffreddare prima di porzionare,

una volta fredda la schiacciata all'uva sarà quindi pronta per essere servita.

Ilaria Zizza